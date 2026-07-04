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tentativo sventato
Case popolari, tensione a Lamezia: intervengono le forze dell’ordine per evitare occupazioni
Sigilli dell’Aterp alle abitazioni in due quartieri nella zona ovest (contrada Savutano)
Pubblicato il: 04/07/2026 – 22:51
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LAMEZIA TERME Pomeriggio di tensione a Lamezia Terme dove è stato sventato un tentativo di occupazione di alloggi popolari da parte di alcuni nuclei familiari di cittadini di etnia rom. Necessario l’intervento di agenti della Polizia locale insieme al personale della Polizia di Stato per scongiurare l’occupazione di case popolari dislocate tra via D’Ippolito e via Cerasolo, nella zona ovest in contrada Savutano. Secondo quanto appreso gli alloggi sono liberi e in condizioni abitabili. Sventato il tentativo di occupazione l’Aterp ha provveduto a porre i sigilli alle case. (Ansa)
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