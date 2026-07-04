Fi, scouting Tajani. E “totonomi” per le Suppletive a Reggio

“grandi manovre” nei partiti

ROMA Giusto un mese fa lo scouting di Roberto Vannacci nel bacino moderato aveva portato via a Forza Italia due deputati, Attilio Pierro e Davide Bergamini. Con la loro uscita il gruppo alla Camera guidato da Enrico Costa era passato da 54 a 52 parlamentari. L’approdo in Futuro nazionale aveva agitato il partito e non era stato gradito da Marina Berlusconi, visto che i due parlamentari il 20 gennaio scorso avevano aderito proprio al movimento azzurro. I vertici di Fi si erano ripromessi di colmare i due ‘vuoti’ in tempi brevi. E da allora, raccontano, ci sarebbero stati contatti con due deputati, tentati dal cambio di casacca. E’ di stamane la notizia dell’arrivo in azzurro dell’ex leghista Erik Pretto, nato a Schio (in provincia di Vicenza), alla sua seconda legislatura alla Camera, componente della commissione Antimafia. ”Dopo vent’anni di impegno sul territorio e nelle istituzioni, non riconoscendomi più nella gestione politica del partito nel quale ho militato con tanta energia -ha spiegato in una nota Pretto – ho maturato la convinzione che fosse giunto il momento di intraprendere un nuovo percorso, pienamente coerente con i valori che hanno sempre ispirato la mia azione. Chi mi conosce sa che sono sempre stato un moderato, un liberale e un cattolico lontano da ogni forma di integralismo. Ho sempre creduto nella centralità della persona, nella libertà, nella responsabilità e nella sussidiarietà: principi che oggi ritrovo con convinzione nel progetto politico di Forza Italia”. Pretto, che lo scorso 4 giugno aveva lasciato il gruppo della Lega per aderire al Misto, ringrazia il segretario nazionale Antonio Tajani e spiega di aver scelto Fi perché crede in ”una politica fatta di ascolto, competenza e concretezza. Inizio questo nuovo percorso con entusiasmo e spirito di servizio, convinto che insieme potremo dare risposte concrete ai cittadini e contribuire alla crescita del nostro territorio e del Paese”. Il primo a dargli il benvenuto sulle agenzie stampa è il presidente forzista dei deputati, Enrico Costa: ”Benvenuto a Pretto. La sua scelta conferma che il nostro partito è il punto di riferimento per chi si riconosce nei valori del liberalismo, del garantismo, della responsabilità e del buon governo”. Con Tajani, assicura, “lavoriamo ogni giorno per mettere al centro del nostro impegno il rispetto per la persona, la libertà, il merito e la competenza”. Per il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, così si ”rafforza il progetto dei moderati” e ”l’esperienza, la sensibilità e la credibilità di Pretto saranno certamente un valore aggiunto per il nostro movimento”. In un video saluto al Congresso regionale azzurro in Liguria Tajani ha ribadito l’importanza delle prossime politiche e assicurato che ”Fi è un partito contenibile, dove si può discutere, dove si sceglie la classe dirigente, dove le idee vengono messe tutte insieme e poi alla fine si trova la sintesi. Discutere, parlare, confrontarsi: questo è il modo di fare politica”, il messaggio del vicepremier. A proposito di elezioni, è già iniziato il totonomi per il seggio che il neo sindaco di Reggio Calabria, l’azzurro Francesco Cannizzaro, lascerà a breve. A ottobre, infatti, si dovrebbe votare per le suppletive e tra i papabili alla successione di Cannizzaro ci sarebbe l’avvocato Fabio Roscioli, attuale tesoriere nazionale di Forza Italia, considerato vicino alla famiglia Berlusconi. Qualificate fonti azzurre non smentiscono le voci su una candidatura di Roscioli ma precisano che parlare ora del post-Cannizzaro è prematuro. (Adnkronos)

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