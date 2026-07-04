Pnrr, corsa contro il tempo per Regioni e Comuni

obiettivo target

ROMA Corsa contro il tempo per le regioni e i comuni, dopo la scadenza del 30 giugno, per completare gli interventi e raggiungere i target Pnrr. A raggiungere il 100% degli obiettivi sono il Piemonte, con 39 mila progetti attivati su tutto il territorio per oltre 10 miliardi di euro, insieme alla Toscana. Sul fronte dei comuni, Firenze e Bologna spiccano tra quelli che hanno intercettato il maggior numero di risorse, seguite da Torino, con il 100% degli obiettivi completati, e Napoli. Nello specifico, la città partenopea ha investito 1 miliardo di euro di fondi Pnrr, realizzando, alla scadenza del 30 giugno, il 90% dei progetti previsti. Con oltre 840 milioni investiti, anche a Milano sono stati realizzati 93 progetti, dalla mobilità all’edilizia scolastica fino alla cultura, a fronte di un totale di oltre 2.500 progetti gestiti direttamente e 3,4 miliardi investiti in Lombardia. Tra le regioni in Puglia la fotografia degli interventi legati al Pnrr già completati è ancora parziale e frammentata ma, secondo quanto reso noto dalla Regione, sul fronte dei trasporti l’ente ha completato l’acquisto di 16 elettrotreni ‘Pop’ per circa 37 milioni di euro, mentre sono stati acquistati altri quattro treni a idrogeno, oltre alla stazione stoccaggio, per circa 70 milioni. Con 15 progetti ultimati e 4 in esecuzione, su un totale di 19, il Comune di Catanzaro ha completato il 79% delle opere. Alla Calabria sono destinati 10,369 miliardi per un totale di 12.382 progetti. In Alto Adige sono stati messi a disposizione 1,75 miliardi di euro con il Pnrr per 4.610 progetti approvati, di cui 3.165 già conclusi. Al Molise sono stati assegnati circa 9,9 miliardi di euro nell’ambito del Pnrr, su un totale di 194,4 miliardi distribuiti ai Comuni italiani. Nelle Marche i progetti ricadenti sul territorio regionale, totalmente o parzialmente finanziati dal Pnrr, in risultano attualmente pari a 18.699 di cui circa 11.900 conclusi secondo l’ultimo report della Regione del 13 giugno. Una quota di circa 4,4 miliardi di euro assegnati alla Regione Abruzzo per circa ottomila interventi previsti: non ci sono ancora dati ufficiali sulla realizzazione dei progetti presentati. Insomma “un lavoro immane” come l’ha definito il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, ospite nei giorni scorsi di un Forum Ansa. (Ansa)

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