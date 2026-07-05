Ludi: «Liberali? Non è ancora fatta, ma siamo abbastanza avanti». Cassandro al Palermo

l’intervista

FORTE DEI MARMI «Liberali? Non è ancora ufficiale e non è fatta, ma siamo abbastanza avanti…». Così il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, in merito all’operazione di mercato che porterà nel club lariano il giovane trequartista del Catanzaro Mattia Liberali, strappato ad altre big del campionato. «Non stiamo combattendo contro nessuno – sottolinea Ludi a margine di “United for Meyer”, evento a Villa Alpebella, a Forte dei Marmi – Liberali è un giocatore che vogliamo firmare, è un talento italiano che abbiamo preso perché è forte e crediamo sia un calciatore ideale per lo stile di gioco di Fabregas e che con lui si possa sviluppare». Detto che «è un grandissimo orgoglio che un allenatore come Fabregas e un campione come Nico Paz vogliano restare a Como», Ludi ammette che «non siamo pronti per la Champions League ma lo saremo, lavoreremo duramente per esserlo. Non eravamo pronti per la Serie A ma siamo arrivati decimi e poi in Champions, una competizione che vogliamo goderci fino in fondo».



Calcio: il Palermo ufficializza l’acquisto di Cassandro dal Como



Intanto il Palermo ha ufficializzato l’ingaggio del difensore Tommaso Cassandro dal Como. Il calciatore, classe 2000, si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato un contratto triennale con il club rosanero. Difensore centrale, impiegabile anche come terzino destro, Cassandro arriva dopo l’ultima stagione disputata in Serie B con la maglia del Catanzaro, dove aveva giocato in prestito dal Como.

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