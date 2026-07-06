Campanella, il volto del filosofo calabrese nel nuovo libro di Francesco Sorgiovanni Errigo

IL NUOVO LIBRO

REGGIO CALABRIA È dedicato all’immagine, al volto e al mito di Tommaso Campanella il nuovo libro di Francesco Sorgiovanni Errigo, “Tommaso Campanella, iconografia di un filosofo”, pubblicato da Città del Sole Edizioni. Il volume, 264 pagine con tavole fuori testo a colori, arriva in libreria nella ricorrenza del IV centenario della libertà riacquistata dal filosofo calabrese dopo circa 27 anni di carcere, tra il 1626 e il 2026. Al centro del lavoro c’è una straordinaria galleria figurativa costruita nei secoli attorno alla figura di Campanella: dipinti, stampe, incisioni, sculture, medaglie e altre testimonianze che, dai primi decenni del Seicento fino ai giorni nostri, hanno contribuito a fissare e trasformare l’immagine del pensatore nato a Stilo. Pochi filosofi e uomini di cultura del passato possono contare, come Campanella, su una serie così ampia e significativa di testimonianze iconografiche. Un patrimonio che racconta non soltanto la fortuna della sua figura, ma anche il riconoscimento di prestigio che nel tempo non si è mai interrotto. Attorno al volto del filosofo si sono intrecciate le storie di artisti e committenti, religiosi, letterati, nobili, collezionisti e studiosi desiderosi di inserire la sua immagine nelle gallerie degli uomini illustri.

Nel libro Sorgiovanni Errigo raccoglie e pubblica le immagini finora rintracciate dell’iconografia campanelliana, molte delle quali poco note o del tutto sconosciute al grande pubblico. Il percorso figurativo è preceduto da un’ampia narrazione biografica che ricostruisce, anche attraverso scritti meno conosciuti, episodi e aneddoti della vita avventurosa del filosofo calabrese.

Il materiale iconografico viene organizzato in diverse sezioni. La prima riguarda le raffigurazioni realizzate nel periodo in cui Campanella visse e negli anni immediatamente successivi alla sua morte. Un’altra parte è dedicata a disegni, incisioni e stampe, mentre una sezione specifica raccoglie i dipinti che ritraggono il filosofo, spesso ispirati a opere e modelli del primo periodo. Ampio spazio è riservato anche alle sculture, dai busti alle statue, dai bassorilievi alle monete e medaglie commemorative. L’ultima sezione guarda invece alle cosiddette “carte povere”, materiali più inconsueti e curiosi che testimoniano la diffusione dell’immagine campanelliana nell’immaginario collettivo contemporaneo.

Ne emerge il ritratto di una figura che, nel corso dei secoli, è stata continuamente riletta e reinterpretata. Le diverse rappresentazioni artistiche di Campanella, così come le molte letture della sua opera e delle sue vicende processuali, hanno contribuito a trasformarlo di volta in volta in simbolo, eroe, martire e vir illustris della cultura europea.

L’autore

Francesco Sorgiovanni Errigo, giornalista e scrittore, collabora con diverse testate e predilige le pagine dedicate alla cultura. Studioso di storia locale, ha pubblicato diversi lavori sull’argomento. Tra questi una monografia sul pittore calabrese Francesco Cozza, premiata nel 1996 con l’“Omaggio alla Cultura”, e “Simana Santa”, dedicato alla storia dei secolari riti della Settimana Santa di Stilo, con prefazione dell’antropologo Vito Teti.

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