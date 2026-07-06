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l’acquedotto vetusto

Cosenza, ancora disservizi nell’erogazione idrica: intervento urgente sulla condotta del Merone

L’ennesimo stop per lavori di ripristino: appena 3 giorni fa l’ultimo caso che aveva causato disagi in città

Pubblicato il: 06/07/2026 – 18:00
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Cosenza, ancora disservizi nell’erogazione idrica: intervento urgente sulla condotta del Merone
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COSENZA L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che, a seguito di una rottura della condotta dell’acquedotto Merone, si è reso necessario un intervento di riparazione con carattere di urgenza. Per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino, a partire dalla giornata odierna, 6 luglio 2026, sarà effettuata la chiusura della linea dell’acquedotto Merone, con conseguente interruzioni dell’erogazione idrica nelle aree servite. La sospensione resterà in vigore fino al completamento dell’intervento. Il Comune seguirà costantemente l’evolversi delle operazioni e provvederà a informare tempestivamente la cittadinanza su eventuali aggiornamenti e sui tempi di riattivazione del servizio. L’Amministrazione comunale si scusa per i disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione.
Appena venerdì scorso Cosenza era rimasta senz’acqua per un intervento urgente ancora una volta sulla condotta del Merone.

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