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Catanzaro, Gorgone aspetta ancora: il nodo Turati blocca l’annuncio

Il tecnico designato per la panchina giallorossa resta in attesa della risoluzione del contratto dell’ex Siracusa, destinato allo Spezia dopo lo strappo con le Aquile

Pubblicato il: 07/07/2026 – 11:19
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Catanzaro, Gorgone aspetta ancora: il nodo Turati blocca l’annuncio
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CATANZARO Il Catanzaro attende ancora di poter ufficializzare l’arrivo in panchina di Giorgio Gorgone, ma prima dovrà chiudere definitivamente il capitolo Marco Turati. La definizione del rapporto con il tecnico ex Siracusa rappresenta infatti il passaggio necessario per consentire alla società del presidente Floriano Noto di completare il riassetto della guida tecnica in vista della prossima stagione. Lo stallo non riguarda soltanto il club giallorosso, ma coinvolge anche lo Spezia, che ha individuato proprio Turati come allenatore per il nuovo corso. Finché non verrà formalizzata la separazione con il Catanzaro (Turati aveva firmato un pre-contratto), anche la società ligure non potrà procedere con l’annuncio ufficiale del tecnico e del suo staff. Sul fronte della risoluzione del rapporto, il Catanzaro punterebbe a una soluzione condivisa, preferendo le dimissioni di Turati a un esonero. Le parti sarebbero impegnate nel trovare un accordo che consenta di chiudere rapidamente la vicenda. L’obiettivo è sbloccare una situazione che interessa entrambe le società per iniziare a programmare al meglio la nuova stagione. Una fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. (redazione@corrierecal.it)

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