Sicurezza stradale, via libera alla legge all’unanimità. Scintille maggioranza-opposizione sulla “Omnibus”

consiglio regionale

REGGIO CALABRIA Seduta densa di lavori a Palazzo Campanella. Il Consiglio regionale ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno, dai Pfas alla sicurezza stradale, fino alla proposta sugli impegni assunti con il Governo. Unica eccezione la pratica sulle nomine e designazioni di competenza del Consiglio, rinviata su richiesta dell’opposizione.

È stata approvata con emendamenti la proposta di legge recante «Misure per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli- e perfluoroalchiliche (Pfas)». Nella sua relazione, Ferdinando Laghi (Tridico Presidente) ha spiegato che le sostanze derivanti da poli- e perfluoroalchiliche sono composti chimici di sintesi. «Non esistono, cioè, in natura, ma sono state create in laboratorio e si sono diffuse a livello planetario perché funzionano benissimo» ha detto. «Purtroppo solo in un tempo molto, troppo successivo, si è scoperto che nuocciono gravemente alla salute». Ricordando che la Calabria è tra le regioni con la più alta incidenza dei siti campionati, Laghi ha aggiunto: «Appare fondamentale, alla luce degli effetti delle Pfas sulla salute umana e della conclamata contaminazione di tali sostanze nel territorio regionale, attuare organizzare e sistematizzare il monitoraggio delle Pfas nelle acque, già svolto da Arpacal, per proteggere efficacemente la salute pubblica e l’ambiente».

Sicurezza stradale

Ma è sulle strade della morte che il dibattito prende quota. La proposta firmata da Sergio Ferrari, Forza Italia, dedicata alla sicurezza e all’educazione stradale, istituisce un sistema regionale di monitoraggio dei dati sull’incidentalità e trova il sostegno anche dell’opposizione.

Con la relazione dello stesso Ferrari, l’Aula ha approvato all’unanimità, con emendamenti, la proposta di legge. «Gli incidenti stradali rappresentano una delle principali cause di mortalità e disabilità, con rilevanti costi sociali, sanitari ed economici, incidendo in modo significativo sulla popolazione giovanile» ha spiegato Ferrari. «La complessità infrastrutturale e le criticità organizzative della rete viaria calabrese rendono necessario un sistema regionale strutturato, stabile e integrato di monitoraggio della sicurezza stradale. Non possiamo più permetterci interventi sporadici e frammentati e proprio da questa precisa urgenza nasce la proposta di legge all’esame oggi dell’Aula». Il testo di legge si compone di 19 articoli e prevede l’istituzionalizzazione del Centro regionale di monitoraggio degli incidenti stradali (CRISC). La struttura, attiva dal 2015 presso il Servizio Sicurezza Stradale della Provincia di Crotone grazie a convenzioni e protocolli con l’ISTAT, ottiene così un riconoscimento normativo stabile. La sede resta a Crotone, dove saranno valorizzati il personale e le dotazioni tecniche già esistenti. Il CRISC svolgerà il ruolo di centro tecnico-scientifico regionale, mentre in ogni Provincia e nella Città Metropolitana di Reggio Calabria saranno istituiti Centri provinciali incaricati della raccolta, validazione e trasmissione dei dati sull’incidentalità. La legge istituisce inoltre la Consulta regionale sulla sicurezza stradale e viene anche istituita la Giornata regionale della sicurezza stradale, che si celebrerà ogni anno la terza domenica di novembre, in concomitanza con la Giornata mondiale delle vittime della strada promossa dalle Nazioni Unite. Tra le misure previste figurano programmi di educazione stradale nelle scuole e il potenziamento della piattaforma digitale regionale.

A intervenire, per il Movimento 5 Stelle, è stata Elisa Scutellà, che si è richiamata a una manifestazione della settimana scorsa a Mirto Crosia, organizzata per la perdita di un giovane deceduto in un incidente stradale, facendo appello alla maggioranza e alla Giunta per un’unità di intenti. «Uniamoci in questa battaglia» ha detto. «Lo dico al vostro cuore, affinché nelle nostre competenze, nelle nostre possibilità si possa agire insieme».

Ernesto Alecci (Pd) ha annunciato e illustrato un proprio emendamento «che inserisca la possibilità di fare sensibilizzazione, soprattutto nei luoghi più esposti al rischio». A sostegno della proposta, il consigliere ha raccontato un’iniziativa portata avanti in prima persona: la scorsa estate ha sottoscritto un protocollo con un centro di raccolta di veicoli accidentati, recuperando un’auto coinvolta in un grave sinistro — con il muso completamente distrutto — e l’ha esposta, corredata da una brochure informativa, davanti alla discoteca più importante della città, intercettando centinaia di ragazzi in uscita dal locale. Un’attività di sensibilizzazione che, ha detto, potrebbe essere strutturata coinvolgendo anche Regione e Polizia stradale, perché su questi temi «non si finisce mai di portare avanti la sensibilizzazione».

Rosellina Madeo (Partito Democratico) ha ricordato quanto sia importante parlare ai giovani di sicurezza stradale, «perché non è tutto un videogame».

Vincenzo Bruno (Tridico Presidente), pur condividendo l’impianto della legge, ha suggerito un ragionamento più ampio su quanto il tema della sicurezza stradale incida sulla sicurezza dei cittadini.

La “Omnibus”

Il quarto punto all’ordine del giorno ha riguardato l’ordine del giorno a firma di Domenico Giannetta (Forza Italia) per l’istituzione di un Tavolo tecnico regionale sui Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali convenzionati operanti nel Servizio sanitario regionale. Il documento, illustrato dallo stesso Giannetta, è stato approvato dall’Aula.

È stata invece rinviata la trattazione della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, sulle nomine e designazioni di competenza del Consiglio negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione e degli enti e aziende da essa dipendenti. Su richiesta del consigliere Vito Pitaro (Noi Moderati), l’Aula ha votato il rinvio del punto.

Il sesto e ultimo punto all’ordine del giorno, la proposta di legge n. 96/13^ sull’adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione, a firma di Domenico Giannetta, Pasqualina Caputo, Giuseppe Mattiani, Antonino Brutto e Vito Pitaro, ha animato il dibattito. Nella sua relazione, Giannetta ha espresso soddisfazione per la decisione del Governo di non impugnare la legge regionale sulla delocalizzazione e sulla proroga fino a cinque anni per gli stabilimenti balneari, rivendicandone la novità e la bontà «nonostante da alcuni fosse stata liquidata, frettolosamente, come legge salva stagione».

Di segno diverso l’intervento della stessa Rosellina Madeo, secondo cui la proposta sarebbe omnicomprensiva di provvedimenti che avrebbero richiesto un adeguato approfondimento. La consigliera ha definito il metodo «assolutamente censurabile», lamentando che l’inserimento del punto all’ordine del giorno immediatamente prima dell’inizio dei lavori odierni non abbia consentito un’oggettiva valutazione, mortificando tanto la minoranza quanto la maggioranza e svilendo la funzione del consigliere regionale. Madeo ha annunciato il voto di astensione. Ha replicato il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo (Forza Italia), precisando che l’inserimento del punto era stato discusso e condiviso in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Sono intervenute anche Filomena Greco (Casa Riformista – Italia Viva) e Giuseppe Falcomatà (Partito Democratico). Al termine della discussione, l’Aula ha approvato tutti gli otto articoli della proposta e, con essi, il provvedimento nel suo complesso. Esaurito l’ordine del giorno, il presidente Cirillo ha dichiarato chiusa la seduta.

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