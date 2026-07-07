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Trump: «Giorgia Meloni? Mi piace ma ha sbagliato»

«Penso che abbia commesso un errore, non ci ha aiutati e questo non mi ha reso felice»

Pubblicato il: 07/07/2026 – 16:17
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Trump: «Giorgia Meloni? Mi piace ma ha sbagliato»
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«Penso che Meloni sia una bella persona. Avevamo un buon rapporto. E’ diventato di nuovo un po’ cattiva. Non le ho fatto molta pressione, ma lei ha rifiutato di lasciarsi coinvolgere direttamente sullo stretto di Hormuz, o si potrebbe anche dire solo dall’Iran. Si è rifiutata di farsi coinvolgere, quindi ha inasprito un po’ il mio rapporto con lei, ma mi piace. Penso che sia una brava persona, in realtà». Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump. «Ma penso che abbia fatto un errore, Loro ottengono molto del loro petrolio noi non otteniamo niente del nostro, ne abbiamo molto. Gli Stati Uniti hanno più petrolio di chiunque altro, e se a questo aggiungi il Venezuela, è come se avessimo molto più petrolio di chiunque altro. Non abbiamo bisogno dello Stretto. Lo facciamo perché pensiamo che sia una cosa importante da fare, ma lo facciamo, ma lei semplicemente non era li’ per noi e non ne ero felice. Potete immaginare, non ne ero felice», ha aggiunto. 

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