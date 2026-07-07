TFA Sostegno: all’Università Mediterranea è stato pubblicato il bando

l’avviso

REGGIO CALABRIA «Diventa insegnante di sostegno, questo è il momento. Sono aperte le iscrizioni al percorso TFA Sostegno XI Ciclo presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria per l’a.a. 2025/2026, scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di II grado. Diventare un punto di riferimento per l’inclusione scolastica non è solo una scelta professionale di valore, ma anche una delle strade più concrete per entrare stabilmente nel mondo della scuola. Attenzione alla scadenza, hai tempo solo fino al 9 luglio 2026 per inviare la tua domanda di partecipazione esclusivamente online. Cosa devi sapere in breve: Requisiti: devi possedere i titoli di studio richiesti entro la data della prova scritta. Selezioni: requisiti d’accesso, esoneri, tasse e dettagli sui titoli valutabili sono consultabili solo nel bando ufficiale. Prove: il calendario delle prove scritte verrà pubblicato sul sito dell’Ateneo subito dopo le prove preselettive (se previste). Non perdere questa grandissima opportunità per la tua carriera, tutte le info su www.unirc.it, leggi il bando e blocca il tuo posto per le selezioni». Lo scrive in una nota l’Università di Reggio Calabria.

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