Scuola e diritto allo studio, la Regione pianifica gli interventi per il prossimo anno. Sul tavolo oltre 5 milioni

la delibera

LAMEZIA TERME «Migliorare la qualità e l’efficacia del sistema dell’istruzione regionale; contribuire alle spese a carico dei Comuni e delle scuole per affrontare le criticità legate all’avvio dell’anno scolastico in sicurezza e garantire i servizi collettivi per l’accesso all’istruzione e alle strutture scolastiche; favorire la qualità della didattica in favore degli alunni con disabilità, garantendo loro l’assolvimento dell’obbligo scolastico e ogni forma di facilitazione per il completamento degli studi superiori; sostenere gli alunni appartenenti a famiglie in condizioni disagiate. Sono questi gli obiettivi che la Giunta regionale ha indicato nel Piano regionale di attuazione del diritto allo studio 2026 relativo all’anno scolastico 2026-27: dopo aver tracciato una “mappa” della situazione, che in Calabria ancora presenta diverse criticità, il Piano individua anche gli interventi e «le prestazioni essenziali (Lep) poste a presidio del diritto allo studio e direttamente fruite dai cittadini, di competenza dei Comuni, servizio per l’integrazione dei soggetti in situazione di handicap, servizi residenziali, servizio di trasporto servizio di mensa».

I contenuti del Piano

A sostanziare il Piano lo stanziamento delle risorse per interventi relativi al diritto allo studio per la scuola infanzia, scuola dell’obbligo e secondaria superiore”, con un importo complessivo pari a euro 5.497.400,00, così suddiviso: contributi ai Comuni delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria euro 5.297.400,00; interventi di rilevanza regionale euro 200.000,00. «Come per gli anni scorsi, anche per l’annualità 2026 – si legge nel Piano – la Regione Calabria ritiene necessario destinare il “Fondo regionale per il Piano Scuola” ai singoli Comuni sulla base della popolazione scolastica residente, nella fascia d’età compresa tra 3 e 14 anni, rientrante nell’obbligo scolastico, e sul numero degli studenti disabili frequentanti i punti di erogazione del servizio (Pes) delle scuole del primo ciclo, di ogni comune, elaborati dall’Osservatorio Istruzione e Diritto allo Studio della Regione Calabria. Tale fondo sarà calcolato per il 60% sulla base del numero degli studenti residenti in ciascun comune della Calabria e per il 40% sulla base del numero degli studenti con disabilità e, alla luce degli esiti delle conferenze di servizio e dei Patti educativi tra enti locali ed Istituzioni scolastiche, sarà destinato a copertura delle spese finalizzate a garantire l’avvio ed il corretto svolgimento dell’anno scolastico». Il fondo complessivo di euro 3.737.443,99 – spiega ancora la Giunta regionale – «sarà assegnato con appositi decreti dirigenziali ai Comuni delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. Il fondo pari ad euro 1.559.956,01 sarà assegnato ed erogato direttamente, con apposito decreto dirigenziale, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, che provvederà ad erogarlo in favore dei Comuni del territorio». (c. a.)

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