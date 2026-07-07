La Calabria sbanca NuovaScena, il duo cosentino trionfa al talent rap di Netflix
Flextony e Tigerplug vincono la terza stagione con l’inedito “Labubu”. L’anno scorso il crotonese CamilWay era arrivato terzo
ROMA Dall’impatto che avevano avuto fin dalla prima puntata del talent, avevamo capito che avrebbero sfondato ma – anche per scaramanzia – non ci siamo sbilanciati. Il resto della competizione ha fatto il resto, e ieri è arrivata la conferma: Flextony e Tigerplug sono i vincitori della terza stagione del rap show NuovaScena. Con il loro inedito “Labubu”, prodotto da Sine, hanno conquistato l’ambito titolo e il premio di 100.000 euro nell’ultimo episodio dello show, disponibile solo su Netflix. Antonio Misiti e Roberto Madou Sissoko – questi i nomi dei due liricisti bruzi – hanno conquistato fin da subito la giuria, in particolare Guè e Fabri Fibra. Per la Calabria – sul gradino del podio più basso già la scorsa stagione con il crotonese CamilWay – si tratta di una conferma, con un balzo in avanti di due gradini per occupare quello più alto.
La sfida
La serata si è aperta in modo esplosivo con le performance dei quattro giudici Fabri Fibra, Geolier, Rose Villain e Guè, che rispettivamente hanno portato sul palco i loro successi “Bonus Track”, “El pibe de oro”, “no vabbè” e “Pain Is Love”.
I quattro finalisti si sono poi sfidati portando i loro inediti, realizzati collaborando con alcuni tra i più importanti producer della scena italiana. La finale ha visto trionfare il duo Flextony e Tigerplug, mentre Thyna si è piazzata al secondo posto con “Extra” (prod. TY1). Al terzo posto Dalfa con “Upside down” (prod. Sick Luke), e al quarto Nap con “Flow extendo” (prod. The Night Skinny): tutti i brani sono fuori ora su tutte le piattaforme digitali. Per la prima volta, in questa edizione i brani delle prime puntate – final audition, cypher e sample – sono raccolti nel NuovaScena 3 Mixtape, fuori ora ovunque. Anche gli inediti dei videoclip sono disponibili su tutte le piattaforme digitali e sul canale YouTube di Netflix Italia.