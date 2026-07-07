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premio di 100mila euro

La Calabria sbanca NuovaScena, il duo cosentino trionfa al talent rap di Netflix

Flextony e Tigerplug vincono la terza stagione con l’inedito “Labubu”. L’anno scorso il crotonese CamilWay era arrivato terzo

Pubblicato il: 07/07/2026 – 14:26
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La Calabria sbanca NuovaScena, il duo cosentino trionfa al talent rap di Netflix
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ROMA Dall’impatto che avevano avuto fin dalla prima puntata del talent, avevamo capito che avrebbero sfondato ma – anche per scaramanzia – non ci siamo sbilanciati. Il resto della competizione ha fatto il resto, e ieri è arrivata la conferma: Flextony e Tigerplug sono i vincitori della terza stagione del rap show NuovaScena. Con il loro inedito “Labubu”, prodotto da Sine, hanno conquistato l’ambito titolo e il premio di 100.000 euro nell’ultimo episodio dello show, disponibile solo su Netflix. Antonio Misiti e Roberto Madou Sissoko – questi i nomi dei due liricisti bruzi – hanno conquistato fin da subito la giuria, in particolare Guè e Fabri Fibra. Per la Calabria – sul gradino del podio più basso già la scorsa stagione con il crotonese CamilWay – si tratta di una conferma, con un balzo in avanti di due gradini per occupare quello più alto.

La sfida

La serata si è aperta in modo esplosivo con le performance dei quattro giudici Fabri Fibra, Geolier, Rose Villain e Guè, che rispettivamente hanno portato sul palco i loro successi “Bonus Track”, “El pibe de oro”, “no vabbè” e “Pain Is Love”.
I quattro finalisti si sono poi sfidati portando i loro inediti, realizzati collaborando con alcuni tra i più importanti producer della scena italiana. La finale ha visto trionfare il duo Flextony e Tigerplug, mentre Thyna si è piazzata al secondo posto con “Extra” (prod. TY1). Al terzo posto Dalfa con “Upside down” (prod. Sick Luke), e al quarto Nap con “Flow extendo” (prod. The Night Skinny): tutti i brani sono fuori ora su tutte le piattaforme digitali. Per la prima volta, in questa edizione i brani delle prime puntate – final audition, cypher e sample – sono raccolti nel NuovaScena 3 Mixtape, fuori ora ovunque. Anche gli inediti dei videoclip sono disponibili su tutte le piattaforme digitali e sul canale YouTube di Netflix Italia.

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