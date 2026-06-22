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Tigerplug & Flextony, il duo di Cosenza al talent rap “Nuova Scena”

Antonio Misiti e Roberto Madou Sissoko rappresentano la Calabria alla terza edizione dello show

Pubblicato il: 22/06/2026 – 18:16
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Tigerplug & Flextony, il duo di Cosenza al talent rap “Nuova Scena”
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COSENZA Dove l’anno scorso non arrivò il crotonese CamilWay arriverà adesso il duo rap/trap cosentino composto da Tigerplug & Flextony? Antonio Misiti, 23 anni, e il 20enne Roberto Madou Sissoko, figlio di un apprezzato musicista cosentino, rappresentano la Calabria alla terza edizione del talent di Netflix “Nuova Scena“. Nell’esordio davanti alla giuria composta da Geolier, Gué, Fabri Fibra e Rose Villain hanno portato un testo che parla molto di Calabria, di cibo e Sila ma anche della vita in una città di provincia tra delusioni, sogni coltivati e voglia di farcela: “Non puoi fare successo se stai a Cosenza” rappa Flextony. “Dio ce ne scansi e liberi, come diceva mia nonna” gli fa eco Tiger. E sembra apprezzare la giuria di icone in cerca della nuova star del rap italiano in questa competizione con 100.000 euro in palio.
I due nonostante la giovane età sono molto noti nella scena underground bruzia e continuano a coltivare il loro sogno fuori dai confini cittadini. (redazione@corrierecal.it)

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