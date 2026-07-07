Reggio Calabria, focus in ematologia: il 10 luglio corso avanzato su neoplasie mieloproliferative, EPN e disordini piastrinici

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REGGIO CALABRIA Venerdì 10 luglio 2026 la sede dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, in Via S. Anna II tronco, ospiterà il *Corso di Formazione Avanzata in Ematologia, un evento scientifico dedicato a tre aree di grande complessità clinica: le *neoplasie mieloproliferative croniche (MPN), l’emoglobinuria parossistica notturna (EPN) e i disordini piastrinici.

L’iniziativa, patrocinata dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria e dal GOM, nasce dalla necessità di offrire ai professionisti sanitari un aggiornamento concreto su patologie che, negli ultimi anni, sono state oggetto di importanti scoperte scientifiche e di innovazioni terapeutiche capaci di cambiare la prognosi e la qualità di vita dei pazienti.

Perché questo corso è importante

Le malattie ematologiche al centro del corso rappresentano una sfida clinica di primo piano per la medicina moderna. La diagnosi differenziale tra le diverse forme di neoplasie mieloproliferative — policitemia vera, trombocitemia essenziale e mielofibrosi — richiede competenze specialistiche avanzate, mentre la scoperta di mutazioni genetiche come JAK2, CALR e MPL ha rivoluzionato l’approccio diagnostico a queste patologie.

Parallelamente, l’arrivo di nuove terapie mirate — inibitori di JAK per le forme mieloproliferative, inibitori del complemento per l’EPN e agonisti del recettore della trombopoietina per le piastrinopenie — ha trasformato radicalmente la gestione clinica di questi pazienti, aprendo prospettive terapeutiche fino a pochi anni fa impensabili.

Il corso, sotto la responsabilità scientifica del dott. Massimo Martino, si propone di tradurre questi progressi scientifici in pratica clinica quotidiana, fornendo ai partecipanti strumenti concreti per applicare i criteri diagnostici più aggiornati, interpretare correttamente i profili molecolari e prognostici, selezionare le strategie terapeutiche più adatte a ciascun paziente e riconoscere tempestivamente le situazioni che richiedono l’invio a centri specialistici.

Il programma della giornata

I lavori, che si apriranno alle 8:30 con la registrazione dei partecipanti, saranno articolati in cinque sessioni tematiche che spazieranno dalla leucemia mieloide cronica alla mielofibrosi — con un focus dedicato alla gestione terapeutica e ai criteri per il trapianto allogenico di cellule staminali — fino all’emoglobinuria parossistica notturna e alle piastrinopenie, con approfondimenti sulle terapie di prima e seconda linea.

A intervenire saranno alcuni tra i più autorevoli specialisti italiani del settore, tra cui M. Breccia, F. Stagno, A. Duminuco, F. Mendicino, L. De Fazio, G. Palumbo, L. Levato, M. Pacilli, N. Polverelli, B. Greve, S. Sica, E. Rossi, U. Consoli e V. Innao, sotto il coordinamento di moderatori esperti come Bruno Martino, Alessandro Allegra, Corrado Mammì e Marco Rossi.

Un evento aperto e accreditato ECM

La partecipazione al corso è gratuita e rivolta a un ampio ventaglio di figure professionali sanitarie: medici chirurghi (con particolare riferimento a ematologia, medicina interna, oncologia, medicina generale e numerose altre discipline), psicologi, biologi, farmacisti, infermieri e tecnici sanitari di laboratorio biomedico.

Responsabile Scientifico: Dott. Massimo Martino

Sede dell’evento: Ordine dei Medici di Reggio Calabria, Via S. Anna II tronco, Reggio Calabria