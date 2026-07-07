Occhiuto: «L’Alta Velocità arrivi a Praia, la Calabria non può restare fuori»

trasporti

NAPOLI «Purtroppo l’Alta Velocità non si completa perché non riguarda la Calabria, si ferma come sapete a Romagnano. Io sto insistendo col governo da tempo affinché si trovino le risorse necessarie per arrivare a Praia a Mare, ovviamente non più con i fondi del Pnrr ma con altre risorse». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, commentando, in video collegamento, lo stato delle infrastrutture ferroviarie nel Mezzogiorno durante il convegno “Banche di Credito Cooperativo, Istituzioni e Mezzogiorno. Un’agenda per lo sviluppo sociale e territoriale“, tenutosi questa mattina a Napoli nel complesso monumentale di Santa Maria La Nova. Il governatore ha poi lanciato un appello al dialogo istituzionale con la vicina Campania: «Stimo molto i rappresentanti istituzionali della Campania e devo dire che al di là delle differenze e delle sensibilità politiche, vorrei che Campania e Calabria potessero essere unite su più fronti. Io ne ho aperto uno sull’energia, ma se ne possono aprire tanti altri».

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