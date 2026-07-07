Fentanyl, il Ros dopo il furto a Roma: «Un segnale»

l’analisi del ros

ROMA Riguardo alla diffusione illegale di fentanyl, in Italia «non si registrano al momento segnali di coinvolgimento della criminalità organizzata, ma questo non vuol dire che non ci siano. Il fenomeno non è grave come nel nord America, ma va monitorato». Ed il furto di 80 fiale all’ospedale Israelitico di Roma «è un segnale»: c’è la «la volontà di approvvigionarsi e se questa è la volta» in cui ci sarà «la diffusione sul web lo sveleranno le indagini». Così il comandante del Ros dei carabinieri, Vincenzo Molinese, in audizione in commissione antimafia.