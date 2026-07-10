All’Università di Catanzaro il Workshop “Tecnologie Avanzate in Chirurgia Cardiaca”  

nuove frontiere

CATANZARO Mercoledì 15 luglio, presso l’aula P del Campus Universitario di Germaneto dalle ore 9 e per tutta la giornata, si svolgerà un Workshop di presentazione delle Tecnologie Avanzate nel campo del trattamento delle patologie cardiache utilizzate nell’ambito del Dipartimento ad Attività Integrata “Cardiovascolare e Terapia Intensiva” della A.O.U. “Renato Dulbecco” di Catanzaro. “Questa giornata di lavoro – dichiara il Prof.Pasquale Mastroroberto Direttore del DAI “Cardiovascolare e Terapia Intensiva” e della UOC Cardiochirugia della AOU Dulbecco di Catanzaro – ha una duplice funzione: da un lato didattico-scientifica e dall’altro prettamente sanitaria. Nel corso di questi ultimi anni il trattamento delle patologie cardiache ha avuto una evoluzione in linea con lo sviluppo di nuove tecniche e tecnologie con lo scopo di fornire all’utente prestazioni sanitarie sempre più efficienti anche nei casi più critici e ad alto rischio di mortalità. Parallelamente si è anche modificata la figura del cardiochirurgo e quindi della formazione dei futuri specialistici che devono avere nel proprio bagaglio una corretta e ben più ampia preparazione rispetto al passato”. “Ecco quindi l’importanza di incontri come questo del 15 luglio – continua Mastroroberto – sia didattico-pratica rivolta soprattutto a specialisti cardiologi,cardiochirurghi,anestesisti e rianimatori, ai medici in formazione specialistica e agli studenti tecnici della circolazione extracorporea sia divulgativo-sanitaria per la popolazione calabrese che, in questo modo, ha la possibilità di conoscere le attività che vengono svolte e,quindi, accedere ad un servizio all’avanguardia. Il Dipartimento ad Attività Integrata “Cardiovascolare e Terapia Intensiva”, attivato dopo l’approvazione regionale dell’Atto Aziendale A.O.U. “R.Dulbecco” di Catanzaro fornisce prestazioni cardiochirurgiche e di cardiologia interventistiva sia in elezione che in urgenza/emergenza h/24 utilizzando tecniche e materiali di ultima generazione quali nuove protesi valvolari cardiache anche senza l’utilizzo di suture, accessi chirurgici mini-invasivi,la mini-circolazione extracorporea, il trattamento trans-catetere delle patologie valvolari. Tra gli argomenti più di attualità che saranno trattati bisogna sottolineare quello sugli accessi chirurgici mini-invasivi ormai diffusi per gli interventi di plastica o sostituzione valvolare. La Cardiochirurgia del Presidio Ospedaliero di Germaneto oltre ad un accesso mini-toracotomico per il trattamento di casi selezionati con malattia coronarica e nel trattamento di patologie valvolari isolate fornisce prestazioni anche con accesso mini-sternotomico per malattia della valvola aortica e negli ultimi mesi ha avviato un programma per l’accesso minimamente invasivo trans-ascellare per plastica o sostituzione della valvola mitrale”. “Queste attività – conclude Mastroroberto – strettamente integrate con quelle della Cardiologia Interventistica con la costituzione di un affiatato “Heart Team” all’interno della AOU Dulbecco permettono di fornire all’utente un servizio completo”. Prima dell’avvio delle sessioni scientifiche interverranno il Magnifico Rettore della Università “Magna Graecia” di Catanzaro Prof.Giovanni Cuda,il Commissario Straordinario della AOU “R.Dulbecco” dott.ssa Simona Carbone e il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica-UMG Prof.Giuseppe Chiarella.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato