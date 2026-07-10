Premio Muricello, cinque opere in finale. Omaggio a Nuccio Ordine e spazio alla poesia

L’EVENTO

SAN MANGO D’AQUINO Si svolgerà il 25 luglio a San Mango d’Aquino la serata conclusiva della quattordicesima edizione del Premio Muricello, la storica rassegna culturale curata da Antonio Chieffallo. Cinque le opere letterarie selezionate dalla giuria e approdate in finale: “Montagnammare” di Eliana Iorfida, pubblicato da Pellegrini Editore; “Se ritieni che sia giusto” di Pasquale Allegro, edito da Arkadia; “Un’alba nuova. Lettere dal fronte al manicomio (1915-1917)” di Gabriella Lax e Andrea Puglisi, pubblicato da Castelvecchi; “Oblio mucido” di Massimo Salvati, edito da Alter Ego Edizioni; “All Inclusive” di Massimo Felice Nisticò, pubblicato da Rubbettino.

A consegnare il premio sarà lo scrittore Olimpio Talarico, la cui partecipazione rafforza la collaborazione con il Premio Caccuri, manifestazione della quale è tra i fondatori.

Tra le novità dell’edizione 2026 figura l’istituzione del Premio Muricello Poesia, che sarà assegnato a Mario Saccomanno per la silloge “Rimango fedele alla terra”, pubblicata da Interno Libri. Il nuovo riconoscimento nasce con l’obiettivo di dedicare uno spazio stabile alla poesia contemporanea e sarà coordinato e presieduto dal poeta e studioso Salvatore Giuseppe Di Spena.

Durante la serata, condotta dalla giornalista Rosita Mercatante, sarà inoltre presentato “Il manoscritto dei poeti”, un volume realizzato in copia unica che raccoglierà poesie scritte a mano dai principali autori calabresi contemporanei. L’opera sarà custodita nella Biblioteca Nuccio Ordine di San Mango d’Aquino. Proprio alla figura di Nuccio Ordine è dedicato il ritratto realizzato dal maestro Nicola Sposato, che verrà presentato nel corso dell’iniziativa. Ampio spazio sarà riservato anche allo scrittore e giornalista Sharo Gambino, ricordato attraverso il racconto del figlio Sergio.

L’accompagnamento musicale sarà curato dai Musicanninna, gruppo che ha recentemente pubblicato un album ispirato alle poesie di Franco Costabile, dando vita a un suggestivo dialogo tra musica e parola.

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