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La Terrazza Caffarelli a Roma ha ospitato la quinta edizione di “Sapori di Cosenza” – FOTO E VIDEO

L’evento organizzato dalla Camera di Commercio di Cosenza. Quest’anno il percorso ha reso omaggio a Bernardino Telesio e Tommaso Campanella

Pubblicato il: 10/07/2026 – 15:54
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La Terrazza Caffarelli a Roma ha ospitato la quinta edizione di “Sapori di Cosenza” – FOTO E VIDEO
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COSENZA La suggestiva cornice della Terrazza Caffarelli, in Campidoglio a Roma, ha ospitato la quinta edizione dell’evento “Sapori di Cosenza”, organizzato dalla Camera di Commercio bruzia. La serata ha acceso i riflettori sulle eccellenze culturali ed agroalimentari della provincia di Cosenza, alla presenza di illustri autorità provenienti dal mondo imprenditoriale, ecclesiastico, politico e culturale. Quest’anno il percorso ha reso omaggio a due grandi filosofi calabresi: Bernardino Telesio e Tommaso Campanella, protagonisti di una serata che ha unito tradizione, identità e futuro.

Il Presidente della Camera di Commercio, Klaus Algieri, ha aperto l’evento con un appassionato discorso per rilanciare il racconto della Calabria più vera rimarcando come Bernardino Telesio e Tommaso Campanella siano stati coinvolti simbolicamente in un incontro nel tempo, in una rappresentazione che ha reso omaggio a due tra i più grandi pensatori calabresi. L’evento si è concluso con un percorso di degustazione enogastronomica dei “Sapori di Cosenza”, che ha messo in risalto le eccellenze Dop/Igp della regione. Un evento prestigioso, che ha offerto ai presenti un’opportunità unica per scoprire e apprezzare le vere ricchezze della Calabria, della sua autentica bellezza e tradizione. (redazione@corrierecal.it)

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