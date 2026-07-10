Catanzaro, incontro istituzionale tra il nuovo comandante regionale della Guardia di finanza e l’Ordine dei commercialisti

sinergie

CATANZARO Si è svolto, in data 8 luglio, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Catanzaro, un proficuo incontro istituzionale tra i consiglieri dell’Ordine e il neo insediato Comandante Regionale della Guardia di Finanza Calabria, il Generale di Brigata Paolo Borrelli. Ad accogliere il Comandante era presente l’intero Consiglio dell’Ordine, guidato dal Presidente Salvatore Passafaro. Nel dare il benvenuto al Generale, il Presidente Passafaro ha espresso vivo apprezzamento per l’attenzione dimostrata verso la categoria, sottolineando l’importanza della collaborazione strategica tra le istituzioni, dell’applicazione rigorosa delle norme e della legalità fiscale: “Come Ordine ci adoperiamo quotidianamente per promuovere una concreta cooperazione con le istituzioni, i commercialisti sono un importante presidio di legalità fiscale attraverso l’attività di consulenza, interpretazione e corretta applicazione delle norme”. Nel corso del suo intervento, il Generale Borrelli ha manifestato massima considerazione per l’operato e la funzione sociale dei professionisti, evidenziando come l’Ordine rappresenti un fondamentale presidio di legalità. Il Comandante ha poi posto l’accento sulle delicate funzioni di controllo, con un focus particolare sulla normativa antiriciclaggio: “In questo ambito, l’adeguata verifica e la profonda conoscenza del cliente sono pilastri irrinunciabili per una professione complessa, peraltro quotidianamente impegnata nel seguire scadenze e adempimenti. La Guardia di Finanza, nello svolgimento delle sue molteplici attività – dalla tutela delle entrate e delle uscite dei bilanci nazionale, unionale e degli enti locali alla salvaguardia del mercato dei capitali e di quello dei beni e servizi – è pienamente disponibile a forme di confronto con l’Ordine, anche nell’ottica dell’organizzazione comune di percorsi di approfondimento su tematiche di interesse fiscale”. L’evento si è concluso con il tradizionale scambio dei crest istituzionali. Il Comandante Regionale ha espresso sincero ringraziamento per la calorosa accoglienza ricevuta, confermando la volontà di proseguire la traiettoria di collaborazione istituzionale già avviata.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato