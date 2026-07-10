Rfi Calabria, interventi di riqualificazione e accessibilità nelle stazioni di Crotone e Sibari

linea ionica

REGGIO CALABRIA Conclusi gli interventi di riqualificazione nella stazione di Crotone, sulla linea Ionica, per il miglioramento dell’accessibilità, fruibilità degli spazi e qualità dei servizi offerti ai viaggiatori, in conformità agli standard vigenti. Concluso anche l’intervento di miglioramento dell’accessibilità sul primo marciapiede della stazione di Sibari.

Nella stazione di Crotone, in particolare, sono state adeguate le banchine, innalzandole a quota h55 cm, standard europeo per agevolare la salita/discesa dei viaggiatori sui treni; sostituiti anche i percorsi tattili dedicati alle persone con ridotta capacità visiva, le pavimentazioni, l’illuminazione e la segnaletica di stazione. Sul fronte dei collegamenti verticali, i lavori di miglioramento dell’accessibilità hanno previsto l’inserimento di tre ascensori di nuova realizzazione a servizio rispettivamente dei tre marciapiedi di stazione, e l’adeguamento delle scale e dei percorsi di accesso agli standard europei di accessibilità, garantendo una piena fruibilità degli spazi e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il sottopasso della stazione è stato riqualificato sia dal punto di vista funzionale sia estetico, attraverso nuove pavimentazioni, rivestimenti e l’adeguamento dell’impianto di illuminazione.

Gli interventi hanno inoltre riguardato il restyling del Fabbricato Viaggiatori con il restauro e la valorizzazione della facciata storica; rinnovati anche l’atrio di stazione e la sala d’attesa. Riqualificati anche gli spazi esterni: eliminate le barriere architettoniche presenti sul marciapiede antistante l’ingresso della stazione e realizzati nuovi stalli riservati alle persone a ridotta mobilità, contribuendo a migliorare il comfort, l’accessibilità e la qualità complessiva dell’esperienza di viaggio in stazione.

Nella stazione di Sibari, nell’ambito dei miglioramenti dei servizi al pubblico, sono stati completati i lavori sul primo marciapiede, adeguato adesso a quota h55, con la sostituzione delle pavimentazioni e dei percorsi tattili. Nuove anche l’illuminazione e la segnaletica di stazione. Attualmente è in corso la progettazione per gli interventi di restyling e miglioramento sismico del fabbricato viaggiatori e per l’adeguamento dell’accessibilità del secondo e del terzo marciapiede.

Sempre nella stazione di Sibari, infine, è stato già attivato il nuovo Piano Regolatore Generale. Grazie a questo intervento, la stazione è adesso adeguata al modulo 750 metri, che la inserisce nel più ampio progetto di potenziamento prestazionale della linea Taranto – Gioia Tauro, al fine di incrementare il traffico merci sull’intera rete, favorendo lo shift modale dalla gomma al ferro. Gli interventi, inoltre, adesso permettono una più efficiente gestione della circolazione, migliorandone la regolarità.

I lavori effettuati sulle due stazioni hanno comportato un investimento complessivo di oltre 19 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR.