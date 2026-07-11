Musica, natura e comunità: torna il Kalabria Eco Fest nelle Serre vibonesi

la sesta edizione

VIBO VALENTIA Conto alla rovescia per il Kef – Kalabria Eco Fest, che arriva quest’anno alla sesta edizione con numerose attività, laboratori, musica e incontri nel verde del Bosco della Gigliara di Polia, nelle Serre calabresi. Dal 16 al 19 luglio, laboratori, simposi, performance, concerti live, e pratiche ecologiche, saranno il fulcro del festival. Il programma 2026 del festival propone un calendario ricco di appuntamenti suddivisi tra le varie aree presenti nel bosco della Gigliara: da ‘a Fhuntana, alle aree Ddhassupa e Ddhassutta, ‘a Pagoda, ‘a Chiesa, ‘a ‘Nchianata. Giovedì 16 luglio il KEF prenderà il via alle 15:00, con i saluti inaugurali, seguiti dal laboratorio “KEFare? idee, dialogo e progettazione condivisa, spazio dedicato al confronto e alla costruzione partecipata del festival.

Venerdì 17 luglio la giornata si aprirà con le attività dedicate al benessere, tra yoga, camminata rituale e allenamento naturale, seguite da laboratori di tinture botaniche, circo e dal simposio “Fare mondo”. Sabato 18 luglio il focus sarà dedicato all’ambiente e all’educazione territoriale, grazie a Roberto Piterà che curerà “La prova generale della Rivoluzione” – con restituzione finale il 19 luglio – al talk sui nuovi OGM, e al simposio “Comunicare la difesa del territorio”. Nell’ultima giornata, domenica 19 luglio, il festival si concluderà con laboratori di acquerello, fotografia, biodanza, ceramica, magia ed EFT, oltre a letture per bambine e bambini. La chiusura sarà affidata agli spettacoli “Mi chiamo Lico (WIP)” di Danilo Lico, e “Concerto per corpo e terra” di Mattia Valentini, seguiti dall’Open Palco e dalla tradizionale Jam finale, che saluteranno in musica anche questa sesta edizione del festival.

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