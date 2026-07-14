La denuncia del sindaco di Fagnano: «vittima di minacce e aggredito a bastonate»
«E’ accaduto mentre mi recavo, come mia consuetudine nei fine settimana, in visita a mio padre presso il nuovo cimitero»
FAGNANO Il sindaco di Fagnano Castello, in provincia di Cosenza, Raffaele Giglio racconta in un post pubblicato sul profilo Facebook personale di essere stato vittima «intorno alle 8 di sabato scorso, di un’aggressione verbale e fisica, accompagnata da gravi minacce di morte, mentre mi recavo, come mia consuetudine nei fine settimana, in visita a mio padre presso il nuovo cimitero». Fatti verificatisi prima all’esterno (minacce) e poi all’interno (minacce e aggressione con un bastone). «Dopo essermi sottoposto alle cure mediche necessarie presso l’ospedale di San Marco – ha reso noto Giglio – ho provveduto a sporgere regolare denuncia, nella giornata odierna, contro l’aggressore, presso i carabinieri di Fagnano Castello, avvisati comunque nell’immediatezza, che ringrazio per il tempestivo intervento e per l’attività di indagine in corso». «Non sarà certo l’intimidazione a fermare il mio impegno o il lavoro della nostra amministrazione – ha precisato, infine, il sindaco -. Continuerò a servire Fagnano Castello con la stessa dedizione di sempre, convinto che il rispetto e la legalità siano le fondamenta su cui dobbiamo continuare a costruire il nostro futuro».