La denuncia del sindaco di Fagnano: «vittima di minacce e aggredito a bastonate»

il racconto

FAGNANO Il sindaco di Fagnano Castello, in provincia di Cosenza, Raffaele Giglio racconta in un post pubblicato sul profilo Facebook personale di essere stato vittima «intorno alle 8 di sabato scorso, di un’aggressione verbale e fisica, accompagnata da gravi minacce di morte, mentre mi recavo, come mia consuetudine nei fine settimana, in visita a mio padre presso il nuovo cimitero». Fatti verificatisi prima all’esterno (minacce) e poi all’interno (minacce e aggressione con un bastone). «Dopo essermi sottoposto alle cure mediche necessarie presso l’ospedale di San Marco – ha reso noto Giglio – ho provveduto a sporgere regolare denuncia, nella giornata odierna, contro l’aggressore, presso i carabinieri di Fagnano Castello, avvisati comunque nell’immediatezza, che ringrazio per il tempestivo intervento e per l’attività di indagine in corso». «Non sarà certo l’intimidazione a fermare il mio impegno o il lavoro della nostra amministrazione – ha precisato, infine, il sindaco -. Continuerò a servire Fagnano Castello con la stessa dedizione di sempre, convinto che il rispetto e la legalità siano le fondamenta su cui dobbiamo continuare a costruire il nostro futuro».