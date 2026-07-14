Sequestro da 1,5 milioni a due imprenditori legati a un clan

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ROMA I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un provvedimento emesso, su proposta della Procura della Repubblica di Roma, dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del locale Tribunale, con il quale è stato disposto il sequestro di beni del valore di oltre 1,5 milioni di euro riconducibili, direttamente o indirettamente, a due imprenditori romani, ritenuti «socialmente pericolosi» perché «abitualmente dediti a traffici delittuosi di natura economica (reati fiscali, riciclaggio e intestazioni fittizie di beni) che hanno consentito l’accumulazione di risorse economiche, finalizzate sia sostenere un tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati sia a reinvestire i capitali illeciti», si legge in una nota. Secondo quanto accertato, i due soggetti avrebbero agevolato «l’illecita operatività imprenditoriale di un clan camorristico, egemone nella provincia di Napoli, attraverso la costituzione di società nel territorio capitolino, fittiziamente intestate a soggetti compiacenti, operanti nel settore della commercializzazione di prodotti lattiero caseari e ortofrutticoli».

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