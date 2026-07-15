Fondali Puliti, il 17 luglio Assonautica Cosenza promuove una giornata dedicata alla tutela del mare

l’iniziativa

COSENZA La tutela del mare come leva di sviluppo economico, ambientale e occupazionale. È questo il messaggio al centro di “Fondali Puliti”, l’iniziativa promossa da Assonautica Cosenza, in programma venerdì 17 luglio a Cariati presso il porto turistico. L’obiettivo è quello di coniugare salvaguardia dell’ecosistema marino, ricerca scientifica e valorizzazione delle opportunità offerte dalla Blue Economy. Ricostituita nel 2023, Assonautica Provinciale di Cosenza, braccio operativo della Camera di Commercio di Cosenza, “promuove lo sviluppo dell’economia del mare attraverso iniziative concrete sul territorio, costruendo una rete di relazioni istituzionali e operative con enti pubblici, università, associazioni di categoria e operatori del comparto marittimo – spiega il presidente provinciale Domenico Imperiale e aggiunge – Fondali Puliti rappresenta oggi la naturale evoluzione di questo percorso”. L’iniziativa sarà dedicata all’individuazione e alla valorizzazione di siti di particolare interesse biologico e archeologico, in sinergia con i Palombari della Marina Militare, del Dipartimento DiBEST dell’Unical e dei Parchi Marini della Calabria partner scientifici dell’evento, con l’obiettivo di contribuire alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio sommerso di una terra straordinaria come la Calabria.