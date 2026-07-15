“Reset”, Cosimo Bevilacqua lascia il carcere e passa ai domiciliari

attenuazione della misura

COSENZA Cosimo Bevilacqua, coinvolto nell’inchiesta denominata “Reset” coordinata dalla Dda di Catanzaro lascia il carcere e passa agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La Corte d’appello di Catanzaro (Alessandro Bravin giudice, a latere Assunta Maiore e Carmela Tedesco) ha accolto il ricorso presentato dal legale dell’imputato, l’avvocato Gianpiero Calabrese. Secondo l’accusa, Bevilacqua sarebbe stato promotore e capo del clan degli “Zingari” operanti a Cosenza e nell’hinterland bruzio, all’esito del processo di primo grado lo stesso imputato era stato condannato in qualità di partecipa della presunta associazione criminale, mentre erano cadute le restanti accuse. (f.b.)

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