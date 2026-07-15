Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:12
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

attenuazione della misura

“Reset”, Cosimo Bevilacqua lascia il carcere e passa ai domiciliari

Per la Dda sarebbe stato al vertice del clan degli “Zingari”. Lo ha deciso la Corte d’appello di Catanzaro

Pubblicato il: 15/07/2026 – 14:15
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
“Reset”, Cosimo Bevilacqua lascia il carcere e passa ai domiciliari
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

COSENZA Cosimo Bevilacqua, coinvolto nell’inchiesta denominata “Reset” coordinata dalla Dda di Catanzaro lascia il carcere e passa agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La Corte d’appello di Catanzaro (Alessandro Bravin giudice, a latere Assunta Maiore e Carmela Tedesco) ha accolto il ricorso presentato dal legale dell’imputato, l’avvocato Gianpiero Calabrese. Secondo l’accusa, Bevilacqua sarebbe stato promotore e capo del clan degli “Zingari” operanti a Cosenza e nell’hinterland bruzio, all’esito del processo di primo grado lo stesso imputato era stato condannato in qualità di partecipa della presunta associazione criminale, mentre erano cadute le restanti accuse. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
clan zingari cosenza
cosimo bevilacqua
processo reset
reset cosenza
Rilevanti
zingari cosenza
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x