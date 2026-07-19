Facebook e Instagram down, problemi per le app di Meta

le segnalazioni

«Account non disponibile al momento». Sono molti gli utenti di Facebook e Instagram che si stanno trovando di fronte a questo messaggio nel tentativo di accedere ai social network. Le app di Meta appaiono al momento offline, con problemi riscontrati da migliaia di utenti nel mondo. Al momento, da parte della società non sono arrivate spiegazioni sul problema tecnico.

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