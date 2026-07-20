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Caldo estremo in Calabria: 42 gradi nell’entroterra e notti senza tregua

Reggio Calabria resta tra le città con bollino rosso. Tra le località più colpite Rizziconi, Sellia Superiore e Torano Scalo

Pubblicato il: 20/07/2026 – 13:03
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Caldo estremo in Calabria: 42 gradi nell’entroterra e notti senza tregua
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CATANZARO Caldo oltre i 40 gradi e notte tropicale con una temperatura di 34 gradi. E’ la situazione che si sta vivendo a Reggio Calabria, oggi contrassegnata dal bollino rosso per l’emergenza caldo. Allo stato, comunque, non si registrano criticità nel Grande ospedale metropolitano della città relative ad un aumento di ricoveri. La situazione di Reggio è comune ad altre realtà calabresi, dove in varie zone si sono superati i 40 gradi nelle ore diurne con punte di 42 a Rizziconi (Reggio Calabria), Sellia Superiore (Catanzaro) e Torano Scalo (Cosenza). A Catanzaro, la massima, alle 12.30 è stata di 37,4 gradi, ma nella notte, la temperatura è stata costantemente sopra i 30 gradi. Anche in questo caso, comunque, non si è registrato un aumento di ricoveri in ospedale.

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