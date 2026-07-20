Cosenza, ufficiali gli addii di due big: Florenzi e Mazzocchi passano allo Spezia

due big lasciano

COSENZA Il Cosenza Calcio di Eugenio Guarascio saluta due big, protagonisti delle ultime stagioni. Dopo giorni di indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Simone Mazzocchi e Aldo Florenzi allo Spezia. Un’operazione che garantisce al club rossoblù un incasso complessivo che dovrebbe aggirarsi intorno agli 800 mila euro, ma che priva la squadra di due elementi di riferimento, sia dal punto di vista tecnico che umano.

Per Mazzocchi si chiude un’esperienza iniziata nell’estate del 2023. L’attaccante, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, ha lasciato il segno con gol pesanti e prestazioni di carattere, nonostante una stagione condizionata da un lungo stop per un infortunio alla spalla che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre tre mesi. Il club rossoblù lo ha salutato sottolineandone la professionalità, lo spirito combattivo e l’attaccamento alla maglia, ringraziandolo per il contributo offerto e augurandogli le migliori fortune nella nuova avventura in Liguria.

Ancora più intenso il legame tra il Cosenza e Aldo Florenzi. Arrivato in Calabria nel 2019 appena diciassettenne, il centrocampista è cresciuto nel vivaio rossoblù fino a diventare uno dei simboli della squadra. Dopo l’esordio tra i professionisti nel 2021 in Coppa Italia contro la Fiorentina, ha collezionato 147 presenze con la prima squadra, indossando anche la fascia di capitano e contribuendo alle salvezze conquistate dal club tra Serie B e Serie C.

Nel comunicato di congedo, il Cosenza ha definito Florenzi «uno dei figli adottivi più amati», evidenziando il percorso di crescita personale e professionale vissuto in rossoblù, il suo spirito di sacrificio e il forte senso di appartenenza dimostrato in questi anni. Un ringraziamento accompagnato dagli auguri del presidente Eugenio Guarascio, dello staff e dei compagni di squadra affinché possa continuare a costruire una carriera ricca di soddisfazioni. (redazione@corrierecal.it)

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