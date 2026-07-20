Crotone, vasto incendio in un’autodemolizione: squadre al lavoro da oltre quattro ore – FOTO E VIDEO

LA SITUAZIONE

CROTONE Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata all’interno di un’autodemolizione in località Campodenaro, nel territorio di Crotone. Le operazioni di spegnimento, ancora in corso, proseguono da oltre quattro ore e hanno richiesto l’impiego di un consistente dispositivo di soccorso. Sul posto stanno operando più di quattro squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Crotone e del Distaccamento di Petilia Policastro, con il supporto del personale di Calabria Verde. Presenti anche diverse pattuglie dei Carabinieri e della Polizia stradale, insieme al personale Anas, impegnato nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area. I Vigili del fuoco stanno cercando di circoscrivere il rogo e impedirne la propagazione alle zone circostanti, operando in condizioni particolarmente difficili. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.