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disagi alla viabilita’
Incendio tra Morano e Frascineto, temporaneamente chiusa la carreggiata sud dell’autostrada
L’Anas comunica le strade alternative
Pubblicato il: 20/07/2026 – 15:58
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COSENZA “Sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, a causa di un incendio boschivo, è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione sud a Morano Calabro (Cosenza). Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa con uscita obbligatoria allo svincolo di Morano Calabro e rientro a Frascineto o Sibari”. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Lo rende noto l’Ans
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