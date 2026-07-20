“Miele dello sballo” nel Cosentino: un arresto a Belvedere Marittimo

i servizi di controllo

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato appartenente alla Squadra Mobile della Questura di Cosenza e al Commissariato di P.S. “Diamante”, in esito ai servizi svolti sul territorio dell’alta costa tirrenica, ove venivano effettuati diversi controlli, in costante coordinamento con la Procura della Repubblica di Paola, diretta dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi, procedeva ad una serie di arresti nella flagranza di reato in materia di stupefacenti. In particolare, in data 16 luglio 2026, traeva in arresto, in Belvedere Marittimo, un soggetto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio. Nello specifico, durante una perquisizione domiciliare, all’interno di un’abitazione nella disponibilità dell’arrestato, gli operanti rinvenivano, e sottoponevano a sequestro, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso lordo complessivo di gr. 300 circa, materiale di pesatura e confezionamento. Sottoposti a sequestro anche 10 grammi di hashish tipo WAX , comunemente conosciuti come “miele dello sballo”. Trattasi del primo sequestro in questa provincia. Al termine delle operazioni si dava notizia dei fatti e dell’avvenuto arresto al p.m. di turno della Procura della Repubblica presso in Tribunale Ordinario di Paola, che disponeva, a carico dell’arrestato, la misura pre-cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione di residenza e domicilio, in attesa dell’instaurando rito giudiziario.

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