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L’OPERAZIONE

’Ndrangheta, blitz contro la rete degli Alvaro: 35 arresti – TUTTI I NOMI

L’operazione coordinata dalla Dda di Reggio Calabria ha ricostruito importazioni di cocaina dal Sudamerica, l’impiego di portuali compiacenti e una rete di corrieri diretta anche in Sicilia

Pubblicato il: 22/07/2026 – 13:55
di Gi. Cu.
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’Ndrangheta, blitz contro la rete degli Alvaro: 35 arresti – TUTTI I NOMI
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REGGIO CALABRIA Sono 35 le persone raggiunte dalla misura cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione coordinata dalla Dda reggina contro il presunto sodalizio dedito al narcotraffico e ritenuto vicino alla cosca Alvaro di Sinopoli. Il blitz, eseguito da oltre 200 carabinieri in Calabria e in diverse regioni italiane, ha ricostruito traffici di cocaina dal Sudamerica, rapporti con portuali compiacenti, disponibilità di armi e un tentato sequestro di persona.

Ecco gli arrestati:

  1. Francesco Alvaro (1998)
  2. Vincenzo Alvaro (1972)
  3. Agatino Ayadi (1981)
  4. Matteo Bonforte (1988)
  5. Antonio Cannizzaro (1977)
  6. Giuseppe Cannizzaro (1983)
  7. Rocco Cannizzaro (1979)
  8. Eleonora Corapi (1983)
  9. Luigia Delle Monache (1975)
  10. Carmelo Fulco (1996)
  11. Cosimo Damiano Gallace (1961)
  12. Filippo Gallo (1984)
  13. Emanuele Pio Larocca (2000)
  14. Danilo Luppino (1984)
  15. Domenico Luppino (2005)
  16. Giuseppe Luppino (1965)
  17. Manuel Marotta (1996)
  18. Domenico Mazza (1998)
  19. Angelo Antonio Musumarra (1963)
  20. Mario Piacente (1993)
  21. Antonio Politanò (1991)
  22. Antonio Reitano (1981)
  23. Angelo Riitano (1990)
  24. Francesco Riitano (1980)
  25. Salvatore Riolo (1998)
  26. Antonino Romeo (1974)
  27. Pasquale Romeo (1977)
  28. Pasquale Romeo (1996)
  29. Stefano Romeo (1999)
  30. Vincenzo Sainato (1977)
  31. Alessandro Scelta (1995)
  32. Paolo Sidari (1983)
  33. Francesco Trimarchi (1995)
  34. Salvatore Vetrano (1982)
  35. Gabriele Vocisano (1992)
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