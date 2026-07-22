’Ndrangheta, blitz contro la rete degli Alvaro: 35 arresti – TUTTI I NOMI

L’OPERAZIONE

REGGIO CALABRIA Sono 35 le persone raggiunte dalla misura cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione coordinata dalla Dda reggina contro il presunto sodalizio dedito al narcotraffico e ritenuto vicino alla cosca Alvaro di Sinopoli. Il blitz, eseguito da oltre 200 carabinieri in Calabria e in diverse regioni italiane, ha ricostruito traffici di cocaina dal Sudamerica, rapporti con portuali compiacenti, disponibilità di armi e un tentato sequestro di persona.

Ecco gli arrestati: