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L’OPERAZIONE
’Ndrangheta, blitz contro la rete degli Alvaro: 35 arresti – TUTTI I NOMI
L’operazione coordinata dalla Dda di Reggio Calabria ha ricostruito importazioni di cocaina dal Sudamerica, l’impiego di portuali compiacenti e una rete di corrieri diretta anche in Sicilia
Pubblicato il: 22/07/2026 – 13:55
di Gi. Cu.
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REGGIO CALABRIA Sono 35 le persone raggiunte dalla misura cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione coordinata dalla Dda reggina contro il presunto sodalizio dedito al narcotraffico e ritenuto vicino alla cosca Alvaro di Sinopoli. Il blitz, eseguito da oltre 200 carabinieri in Calabria e in diverse regioni italiane, ha ricostruito traffici di cocaina dal Sudamerica, rapporti con portuali compiacenti, disponibilità di armi e un tentato sequestro di persona.
Ecco gli arrestati:
- Francesco Alvaro (1998)
- Vincenzo Alvaro (1972)
- Agatino Ayadi (1981)
- Matteo Bonforte (1988)
- Antonio Cannizzaro (1977)
- Giuseppe Cannizzaro (1983)
- Rocco Cannizzaro (1979)
- Eleonora Corapi (1983)
- Luigia Delle Monache (1975)
- Carmelo Fulco (1996)
- Cosimo Damiano Gallace (1961)
- Filippo Gallo (1984)
- Emanuele Pio Larocca (2000)
- Danilo Luppino (1984)
- Domenico Luppino (2005)
- Giuseppe Luppino (1965)
- Manuel Marotta (1996)
- Domenico Mazza (1998)
- Angelo Antonio Musumarra (1963)
- Mario Piacente (1993)
- Antonio Politanò (1991)
- Antonio Reitano (1981)
- Angelo Riitano (1990)
- Francesco Riitano (1980)
- Salvatore Riolo (1998)
- Antonino Romeo (1974)
- Pasquale Romeo (1977)
- Pasquale Romeo (1996)
- Stefano Romeo (1999)
- Vincenzo Sainato (1977)
- Alessandro Scelta (1995)
- Paolo Sidari (1983)
- Francesco Trimarchi (1995)
- Salvatore Vetrano (1982)
- Gabriele Vocisano (1992)
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