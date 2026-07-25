Castrovillari, al via “La Mia Estate”: voucher e attività inclusive per bambini e ragazzi con disabilità

L’iniziativa

CASTROVILLARI L’Ambito Socio-Assistenziale di Castrovillari ha pubblicato due importanti Avvisi pubblici nell’ambito dell‘intervento “La Mia Estate”, finanziato con le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) – Annualità 2026, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale dei bambini e dei ragazzi con disabilità attraverso la partecipazione ad attività educative, sportive, ricreative e di socializzazione durante il periodo estivo. L’iniziativa si sviluppa su due linee di intervento complementari: da un lato l’assegnazione di voucher sociali destinati alle famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito con figli di età compresa tra i 6 e i 19 anni in possesso della certificazione di disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992; dall’altro la Manifestazione di Interesse rivolta agli Enti del Terzo Settore, alle Cooperative Sociali, alle Associazioni, alle Imprese Sociali, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e agli altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, finalizzata alla costituzione del Catalogo degli Enti erogatori presso cui le famiglie potranno utilizzare i voucher. «L’intervento “La Mia Estate”, sottolinea la sindaca Anna De Gaio, rappresenta un’importante opportunità, promossa nell’ambito della programmazione regionale e realizzata attraverso gli Ambiti Socio-Assistenziali, per sostenere concretamente le famiglie e favorire la piena inclusione dei bambini e dei ragazzi con disabilità. L’obiettivo è garantire a tutti la possibilità di partecipare ad attività educative, sportive, ricreative e di socializzazione durante il periodo estivo, rafforzando una rete territoriale di servizi capace di rispondere ai bisogni delle persone e di valorizzare il diritto di ciascuno a vivere esperienze di crescita, autonomia e partecipazione». La sindaca sottolinea inoltre come il progetto rappresenti anche un’importante occasione di collaborazione con il tessuto associativo e sociale del territorio. «Rivolgo un invito agli Enti del Terzo Settore, alle associazioni, alle cooperative sociali e a tutti gli operatori che ogni giorno lavorano con professionalità e passione nel campo educativo, sociale e sportivo affinché aderiscano alla Manifestazione di Interesse. La qualità di questo intervento dipenderà dalla capacità di costruire una rete di servizi ampia, qualificata e capace di rispondere ai bisogni dei nostri ragazzi. Solo attraverso una collaborazione stabile tra istituzioni e realtà del territorio possiamo offrire opportunità autentiche di crescita, autonomia e partecipazione». L’iniziativa conferma l’impegno dell’Ambito SocioAssistenziale di Castrovillari nel promuovere politiche orientate all’inclusione, al sostegno delle famiglie e alla valorizzazione delle risorse della comunità locale, favorendo la realizzazione di attività educative e ricreative accessibili e di qualità. Le famiglie interessate potranno presentare domanda per l’assegnazione del voucher secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico, mentre gli Enti in possesso dei requisiti richiesti potranno candidarsi per l’inserimento nel Catalogo degli Enti erogatori. Gli Avvisi pubblici, la modulistica e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Castrovillari, Comune Capofila dell’Ambito Socio-Assistenziale, e presso gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni aderenti. Investire nell’inclusione significa investire nel futuro della comunità. “La Mia Estate” rappresenta un’opportunità concreta affinché nessun bambino e nessun ragazzo resti escluso dalle esperienze educative, relazionali e di crescita che il territorio è in grado di offrire.

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