Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:30
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

L’incidente

Berlino, veicolo contro la folla al Gay Pride: feriti

Diversi medici si sono precipitati sul luogo dell’incidente

Pubblicato il: 25/07/2026 – 23:06
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Berlino, veicolo contro la folla al Gay Pride: feriti
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

Un veicolo si è schiantato in serata contro una folla di persone a Tiergarten a Berlino a margine delle celebrazioni del Gay Pride, ferendo diverse persone, come riporta l’Ansa. Il contesto dell’incidente non è ancora chiaro e la polizia parla di “numerosi feriti”. Secondo un testimone oculare, sembra che un furgone bianco sia entrato a gran velocità nell’area dove si trova lo zoo. I testimoni hanno riferito di aver visto un uomo uscire dal veicolo e fuggire a piedi. Attualmente ci sono 44 vigili del fuoco sul posto. Diversi paramedici e medici d’emergenza si sono precipitati sul luogo dell’incidente. Pochi minuti dopo dell’incidente, gli organizzatori hanno annunciato la cancellazione dell’evento. Su uno dei maxi schermi installati per l’evento è stata proiettata la scritta “Evacuation” per invitare le persone a defluire dal Tiergarten, il noto parco pubblico di Berlino dov’era concentrata la maggior parte della folla.


Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
berlino
feriti
gay pride
Incidente
Tiergarten
Top
veicolo contro la folla
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x