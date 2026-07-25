L’incidente

Un veicolo si è schiantato in serata contro una folla di persone a Tiergarten a Berlino a margine delle celebrazioni del Gay Pride, ferendo diverse persone, come riporta l’Ansa. Il contesto dell’incidente non è ancora chiaro e la polizia parla di “numerosi feriti”. Secondo un testimone oculare, sembra che un furgone bianco sia entrato a gran velocità nell’area dove si trova lo zoo. I testimoni hanno riferito di aver visto un uomo uscire dal veicolo e fuggire a piedi. Attualmente ci sono 44 vigili del fuoco sul posto. Diversi paramedici e medici d’emergenza si sono precipitati sul luogo dell’incidente. Pochi minuti dopo dell’incidente, gli organizzatori hanno annunciato la cancellazione dell’evento. Su uno dei maxi schermi installati per l’evento è stata proiettata la scritta “Evacuation” per invitare le persone a defluire dal Tiergarten, il noto parco pubblico di Berlino dov’era concentrata la maggior parte della folla.



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