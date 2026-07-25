Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:06
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Il fatto

Maxi rogo nel Vibonese, in azione i vigili del fuoco: sospesa la linea ferroviaria

Complessivamente operano 19 uomini con 8 automezzi, affiancati da una squadra di Calabria Verde

Pubblicato il: 25/07/2026 – 22:14
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Maxi rogo nel Vibonese, in azione i vigili del fuoco: sospesa la linea ferroviaria
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

VIBO VALENTIA Dal tardo pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio sviluppatosi tra la frazione Santa Maria di Ricadi e il territorio di Joppolo. L’intervento, particolarmente complesso a causa dell’estensione del rogo, vede impegnate tre squadre dei Vigili del Fuoco, un’autobotte di supporto e il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento). Complessivamente operano 19 uomini con 8 automezzi, affiancati da una squadra di Calabria Verde. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spegnimento, è stata interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Eccellente–Rosarno. Le attività di spegnimento sono tuttora in corso.


Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Calabria Verde
circolazione ferroviaria
Importanti
INCENDIO
rogo
Vibo Valentia
vigili del fuoco
Categorie collegate
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x