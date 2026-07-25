Maxi rogo nel Vibonese, in azione i vigili del fuoco: sospesa la linea ferroviaria

Il fatto

VIBO VALENTIA Dal tardo pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio sviluppatosi tra la frazione Santa Maria di Ricadi e il territorio di Joppolo. L’intervento, particolarmente complesso a causa dell’estensione del rogo, vede impegnate tre squadre dei Vigili del Fuoco, un’autobotte di supporto e il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento). Complessivamente operano 19 uomini con 8 automezzi, affiancati da una squadra di Calabria Verde. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spegnimento, è stata interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Eccellente–Rosarno. Le attività di spegnimento sono tuttora in corso.



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