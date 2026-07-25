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Reggina, ora è ufficiale: Romairone è il direttore sportivo amaranto

L’annuncio del club del patron Claudio Lotito. Ora si attende il nuovo tecnico

Pubblicato il: 25/07/2026 – 20:15
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Reggina, ora è ufficiale: Romairone è il direttore sportivo amaranto
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REGGIO CALABRIA Ora è ufficiale: la Reggina 1914 ha comunicato di aver assegnato l’incarico di direttore sportivo a Giancarlo Romairone. “Nato a Genova il 21 aprile del 1970 – riporta una nota del club – il nuovo d.s. amaranto ha cominciato la sua lunga e prestigiosa carriera nel mondo del calcio in qualità attaccante, realizzando oltre cento reti tra i professionisti. Il percorso da dirigente, iniziato nel 2006 nelle vesti di Direttore Generale, ha visto Romairone assoluto protagonista in quel di Vercelli: prima la vittoria del campionato di serie D con la Pro Belvedere (squadra di un quartiere vercellese) nella stagione 2008/2009, poi il passaggio alla Pro Vercelli, condotta dalla Lega Pro Seconda Divisione fino alla serie B nella stagione 2011/2012, al termine di un autentico exploit che ha consentito ai bianchi piemontesi di tornare in serie cadetta dopo sessantaquattro anni. Nel 2013/2014 l’approdo come direttore sportivo allo Spezia, con i liguri capaci di conquistare l’accesso ai playoff di B per la prima volta nella loro storia.Gli eccellenti risultati conseguiti sono valsi a Romairone il raggiungimento della serie A, con Carpi (2015/2016) e Chievo Verona (2017/2018 e 2018/2019). Dopo le esperienze di Bari (2020/2021) e Trieste (2022/2023, con gli alabardati è tornato a ricoprire il ruolo di Direttore Generale), il manager ligure è stato ingaggiato nel luglio del 2024 dalla Lazio del Presidente Lotito, assumendo l’incarico di collaboratore dell’area tecnica della prima squadra“. Ora si attende l’annuncio del nuovo tecnico. (redazione@corrierecal.it)


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