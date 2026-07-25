No Tav, assalto al cantiere della Torino-Lione

guerriglia in val di susa

TORINO Il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa è stato attaccato su vari fronti da alcune centinaia di antagonisti. Due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme durante l’assalto ancora in corso. Al momento non si sa se ci siano feriti. Gli antagonisti sono tutti vestiti di nero e indossano caschi e maschere antigas. Le forze dell’ordine respingono gli assalti anche dall’interno del cantiere con lacrimogeni e idranti, mentre gli antagonisti lanciano pietre e bottiglie, e sparano bombe carta e razzi, anche con mortai artigianali. Sono state lanciate bombe carta e pietre, mentre le forze dell’ordine rispondono con lacrimogeni e idranti. Un gruppo di un centinaio di travisati è stato bloccato dalla polizia tra due rivi mentre un altro gruppo più numeroso è stato fermato a Bruzolo, tra San Didero e Bussoleno, per impedire che arrivasse a ridosso del cantiere. Gli antagonisti hanno danneggiato delle barriere new-jersey. I disordini stanno continuando. Intanto la concessionaria autostradale Sitaf rende noto che per motivi di ordine pubblico ha chiuso l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia tra gli svincoli di Oulx e Susa Est. In precedenza alcune centinaia di attivisti appartenenti all’area più antagonista e oltranzista del movimento avevano lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine schierate a protezione del cantiere del San Didero. C’è stato un lancio di lacrimogeni per allontanare gli antagonisti. Le prime tensioni erano durate circa venti minuti. La marcia verso i cantieri della devastazione, come era stata denominata dagli organizzatori, era partita nel primo pomeriggio di oggi da Venaus. Secondo gli organizzatori i partecipanti sono ventimila. Il corteo del movimento No Tav è stato ribattezzato dagli organizzatori come una ‘marcia verso i cantieri della devastazione’. Nell’area si trovano alcune migliaia di persone. In apertura del corteo lo striscione ‘C’eravamo, ci siamo, ci saremo. Ora e sempre No Tav.’ Il corteo è organizzato in occasione della decima edizione del Festival ‘Alta Felicità’: come ogni anno, fino a domani sono previsti appuntamenti musicali e culturali. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato