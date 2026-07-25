Cosenza, il cordoglio di Caritas Diocesana e Ufficio Migrantes per la scomparsa di Momo

l’ora del dolore

COSENZA «La Caritas Diocesana di Cosenza-Bisignano e l’Ufficio Pastorale Migrantes in una nota esprimono profondo dolore e sincero cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Mohamed Amin Bessioud». «In questo momento di smarrimento e sofferenza – prosegue la nota – la comunità diocesana si stringe con affetto e preghiera attorno alla famiglia di Mohamed, ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e accompagnato nel suo percorso. Mohamed era una persona fragile, vissuta all’interno di un contesto di vulnerabilità che la nostra rete ecclesiale e sociale conosce bene e si impegna quotidianamente a sostenere. La perdita di una vita umana, specialmente quando segnata da condizioni di particolare fragilità, rappresenta sempre una ferita profonda per l’intera comunità cittadina. Rinnovando la nostra piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della Magistratura — nel cui lavoro d’indagine confidiamo per la ricostruzione dei fatti —, avvertiamo tuttavia il dovere morale di chiedere piena chiarezza e trasparenza sulle dinamiche e sulle circostanze che hanno portato alla morte di Mohamed. Comprendere cosa sia accaduto non è soltanto un atto di giustizia dovuto alla memoria di Mohamed e al dolore della sua famiglia, ma un passaggio fondamentale per riaffermare il valore inalienabile della dignità umana, della tutela delle persone più fragili e della sicurezza di tutti. “Nessuno deve sentirsi invisibile o dimenticato. Fare luce sulla verità è il primo passo per restare una comunità umana e solidale.” La Caritas e l’Ufficio Migrantes – conclude la nota – continueranno a seguire la vicenda con rispetto, attenzione e vicinanza, garantendo la propria disponibilità a supporto della famiglia e di chiunque soffra per questa dolorosa perdita».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato