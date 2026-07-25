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la tragedia

Muore investito da un treno nel Cosentino, circolazione rallentata per ore

Il fatto è avvenuto nei pressi della stazione di Longobardi lungo la tratta ferroviaria Paola – Rosarno

Pubblicato il: 25/07/2026 – 14:43
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Muore investito da un treno nel Cosentino, circolazione rallentata per ore
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LONGOBARDI Una persona è morta questa mattina dopo essere stata investita da un treno lungo la linea ferroviaria Paola – Rosarno in prossimità della stazione di Longobardi, nel Cosentino. La circolazione è stata sospesa fino alle 7 circa per consentire alle autorità competenti di svolgere i necessari accertamenti volti a stabilire la dinamica dell’accaduto. Sul posto personale della polizia ferroviaria di Lamezia Terme, della scientifica di Paola e il medico legale. Trenitalia ha segnalato rallentamenti, variazioni e cancellazioni che hanno riguardato anche treni dell’Alta velocità (Ansa)

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