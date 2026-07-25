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Catanzaro, ora è ufficiale: Pontisso passa alla Cremonese
La cessione del centrocampista al club lombardo a titolo definitvo
Pubblicato il: 25/07/2026 – 14:45
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CATANZARO Ora è ufficiale, Simone Pontisso passa alla Cremonese. A comunicarlo in una nota è stato l’Us Catanzaro 1929. La cessione del centrocampista al club lombardo è a titolo definitivo. La società – riporta una nota – desidera ringraziare Pontisso per quanto fatto nelle stagioni vissute insieme, condividendo momenti significativi del cammino del Catanzaro, e gli rivolge i più sinceri auguri per il prosieguo della sua carriera professionale e per le soddisfazioni personali che lo attendono in questa nuova esperienza.
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