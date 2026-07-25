Turista si tuffa nel lago di Como e non riemerge

la tragedia

MILANO Un uomo di 44 anni olandese è disperso nel lago di Como all’altezza di Menaggio (Como) dopo essersi tuffato in acqua per soccorrere uno dei tre figli che si trovava in difficoltà. E’ successo poco dopo le 12.30. A bordo della barca c’erano gli altri figli del 44enne che hanno allertato l’attenzione di alcuni pescatori di passaggio. Quest’ultimi hanno estratto dall’acqua il ragazzo ma non sono riusciti a individuare il padre. Da un paio d’ore sono al lavoro per le operazioni di ricerca i Vigili del fuoco e la Guardia costiera. (Agi)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato