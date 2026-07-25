Caso Alemanno, revocato il ricorso

Giustizia

L’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, dopo aver ottenuto uno sconto della pena di 6 giorni, a causa delle difficili condizioni di detenzione nel carcere di Rebibbia, ha ricevuto stamattina – secondo quanto riferito da lui stesso – dai carabinieri della stazione di Monte Mario la notifica del ricorso in Cassazione del ministero della Giustizia contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva ridotto la durata della pena. In una nota, dal ministero, però hanno fatto sapere che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, “non era al corrente della proposizione del ricorso in Cassazione su sollecitazione del dicastero contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza nei confronti del dottor Gianni Alemanno. Nel comunicare l’avvio di un’indagine interna, con accertamento delle relative responsabilità in quello che appare un disguido burocratico nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il ministro – si legge nella nota – provvederà alla revoca immediata dello stesso ricorso e invita il dottor Alemanno a un colloquio al ministero, quando egli lo vorrà. Con l’occasione – conclude la nota – si comunica che già da giorni il Gabinetto del Ministro ha avviato un’istruttoria per la verifica del sistema di calcolo degli spazi dei detenuti nelle celle, suggerita dallo stesso Alemanno, il quale ha dimostrato un molto condivisibile interesse per la situazione delle carceri italiane”.