L’ex segretario della Uil Crotone: «La nostra gestione è stata corretta»

l’inchiesta

CROTONE “Con fermezza e serenità, la documentazione dimostrerà la correttezza della gestione”. È quanto dichiara l’ex segretario della Camera Sindacale Uil di Crotone, Fabio Tomaino, in merito all’inchiesta della Procura in cui è indagato per appropriazione indebita di fondi del sindacato. “Nel pieno rispetto dell’attività investigativa in corso — prosegue in una nota — sono certo che la documentazione contabile, fiscale e amministrativa già consegnata, insieme a quella che continueremo a fornire nelle prossime ore, consentirà di ricostruire la reale destinazione delle somme e di dimostrare la correttezza dell’operato della struttura”. L’ex dirigente sottolinea “piena e totale fiducia nell’operato della magistratura e degli organi inquirenti”, evidenziando come al lavoro dei magistrati stia offrendo la massima collaborazione. “La gestione amministrativa – afferma – si è sempre distinta per bilanci chiusi ampiamente in positivo. Una regolarità testimoniata dall’impeccabile puntualità nella corresponsione degli stipendi e dalla completa liquidazione del Tfr a tutti i dipendenti: un risultato che la Uil di Crotone, a differenza di altre strutture, ha sempre garantito integralmente”. Riguardo alla destinazione delle risorse, Tomaino sottolinea che “i fondi sono stati impiegati per sostenere l’attività sindacale, organizzare i servizi e assicurare una presenza concreta accanto ai lavoratori e al territorio, soprattutto nei momenti più difficili”. L’ex segretario esprime “profondo rammarico per il modo in cui una vicenda ancora tutta da accertare sia stata rappresentata pubblicamente, offrendo un’immagine distorta delle persone coinvolte e cancellando anni di impegno e sacrifici al servizio dei lavoratori”. (Ansa)

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