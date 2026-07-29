Cosenza e Crotone, definito il girone C. Domani i calendari

serie c 2026-2027

Il conto alla rovescia è iniziato. Dopo la definizione ufficiale dei gironi della Serie C 2026-2027, si attende di conoscere il cammino di Cosenza e Crotone, le due squadre calabresi del girone C. L’appuntamento è fissato per giovedì 30 luglio alle ore 12, quando la Lega Pro svelerà il calendario del prossimo campionato.

Le due formazioni calabresi si preparano ad affrontare un torneo che si preannuncia tra i più competitivi degli ultimi anni. Il Cosenza di Eugenio Guarascio, con in panchina Federico Coppitelli, sta cedendo tutti i suoi pezzi pregiati e punterà su una squadra giovane, ma dovrà fare i conti anche quest’anno con una rottura ormai irreparabile con la piazza. Dall’altra parte il Crotone, guidato da Leandro Greco, punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista in campionato nonostante le difficoltà economiche del club.

Il girone C riunisce società blasonate e piazze di assoluto prestigio. Oltre alle due calabresi, ne fanno parte Altamura, Audace Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Foggia, Giugliano, Inter Under 23, Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese e Sorrento.

Sarà un raggruppamento particolarmente impegnativo, con diverse squadre costruite per puntare ai vertici della classifica. Tra le favorite figurano club come Bari, Salernitana e Catania, senza dimenticare realtà ormai consolidate in Serie C come Audace Cerignola, Monopoli e Potenza, oltre all’incognita rappresentata dall’Inter Under 23.

L’attenzione si sposta ora sul calendario, che sarà reso noto domani a mezzogiorno. (redazione@corrierecal.it)

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