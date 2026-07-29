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Scontri dopo la morte di Fakir, 12 indagati

La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo

Pubblicato il: 29/07/2026 – 14:15
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Scontri dopo la morte di Fakir, 12 indagati
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BOLOGNA La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine andati in scena la sera del 20 luglio, come protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. L’indagine è affidata al pm Stefano Dambruoso e gli indagati sono accusati, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra questi c’è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri, all’esito dell’udienza della convalida. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.

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