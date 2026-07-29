Roccella Fitwalking, Micheli al Senato: «Camminare insieme per salute, prevenzione e futuro della Calabria»

l’evento

ROMA «È per me motivo di grande orgoglio e di profonda soddisfazione, a nome della Regione Calabria e del presidente Roberto Occhiuto, essere qui oggi al Senato per presentare la 14ª edizione del Roccella Fitwalking – Walk For The Cure». Lo ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione, Sport e Politiche giovanili, avvocato Eulalia Micheli, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa ospitata al Senato della Repubblica. «Desidero innanzitutto rivolgere un ringraziamento sentito e doveroso alla senatrice Giusy Versace per aver promosso e voluto questa conferenza stampa in una sede così prestigiosa e simbolica come il Senato della Repubblica. Un luogo che rappresenta le Istituzioni del nostro Paese e che oggi ospita un tema fondamentale: la salute, lo sport e la prevenzione». Micheli ha quindi rivolto un saluto alla coordinatrice dei lavori, la dottoressa Jana Gagliardi, e ai relatori presenti: la senatrice Clotilde Minasi, il professor Stefano Magno, la dottoressa Lina Delle Monache e la dottoressa Anita Larizza. «La vostra presenza testimonia il valore scientifico e sociale di questa iniziativa», ha sottolineato l’assessore, estendendo poi il saluto «a tutte le autorità civili, militari e religiose presenti e a tutti gli ospiti». Nel suo intervento l’esponente della Giunta regionale ha voluto dedicare un ringraziamento particolare al professor Fausto Certomà, definito «l’anima, il cuore pulsante e la forza propulsiva» del Roccella Fitwalking. «Con la sua tenacia, con la sua riconosciuta competenza professionale di formatore di Fitwalking e con il suo amore per la Calabria e per la sua gente, Fausto è riuscito in questi 14 anni a trasformare un’intuizione in una realtà solida, strutturata e ormai punto di riferimento a livello nazionale».

L’assessore ha evidenziato anche il ruolo svolto dall’Asd Calabria Fitwalking e quello di ambasciatore in Rosa Komen Italia ricoperto da Certomà. «Rappresentano un esempio luminoso di cittadinanza attiva. Un esempio di come la passione di una singola persona, quando viene messa al servizio della comunità, possa generare un beneficio concreto, diffuso e duraturo per tutti». Un plauso è stato rivolto anche alla vicepresidente dell’Asd Calabria Fitwalking, dottoressa Maria Novella Luciani, e all’intera squadra organizzativa che ogni anno rende possibile l’evento. «Dietro al successo di questa manifestazione c’è un lavoro organizzativo immenso, costruito giorno dopo giorno con dedizione, spirito di volontariato e un profondo amore per il proprio territorio». «È grazie al vostro impegno costante – ha aggiunto Micheli – se Roccella Jonica, ogni anno nel mese di agosto, diventa capitale del benessere, dello sport, dell’inclusione e della solidarietà». L’assessore regionale ha poi rimarcato il valore dell’iniziativa sotto il profilo istituzionale e sociale. «In qualità di assessore regionale con delega a Istruzione, Sport e Politiche giovanili, ritengo che manifestazioni come il Roccella Fitwalking rappresentino la sintesi più autentica e concreta del nostro impegno istituzionale regionale». «Il Fitwalking non è soltanto movimento fisico, ma una vera e propria filosofia di vita. È prevenzione, è tutela della salute, è condivisione, è abbattimento delle barriere fisiche e sociali, è dare a tutti la possibilità di partecipare indipendentemente dall’età e dalle condizioni». Secondo Micheli, il cammino rappresenta «uno strumento essenziale, semplice e accessibile a tutti per la prevenzione e la gestione di patologie croniche e diffuse come il diabete, i disturbi metabolici e le malattie cardiovascolari».

«Camminare bene, con la tecnica giusta, significa prendersi cura di sé»

Un valore ancora più forte, secondo l’assessore, deriva dal legame con Komen Italia e con la sensibilizzazione alla lotta contro i tumori al seno. «Affiancare questo evento alla causa di Komen Italia significa attribuire al gesto semplice del camminare un valore ancora più alto e nobile: quello della solidarietà, del sostegno alla ricerca scientifica, della vicinanza a chi sta combattendo una battaglia e della speranza in un futuro migliore».

Nel corso dell’intervento Micheli ha sottolineato il messaggio che arriva dalla Calabria attraverso questa manifestazione. «Eventi come questo raccontano una Calabria che c’è, che vuole esserci e che ha voglia di protagonismo. Una Calabria che sa organizzare eventi di qualità, che sa accogliere con il calore che ci contraddistingue e che sa fare rete virtuosa tra Istituzioni, mondo scientifico, associazionismo e cittadini». Una Calabria capace di «coniugare in maniera esemplare sport, promozione turistica, valorizzazione del territorio e impegno sociale». «Abbiamo mare, montagna, collina, borghi e 800 chilometri di costa. Abbiamo tutto per fare sport. Abbiamo, come in tutto il Sud, tassi di obesità, diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari».Per l’assessore il fitwalking può rappresentare una risposta concreta. «È riconosciuto come attività di prevenzione primaria. Trenta-quaranta minuti al giorno di cammino veloce abbassano il rischio di infarto, ictus e diabete. Migliorano la postura, le ossa, l’umore».

«È la palestra a cielo aperto più economica ed efficace che abbiamo. Si fa in gruppo, combatte la solitudine, diventa un presidio sociale. Può vivere sui nostri lungomari, nei parchi, tra gli ulivi, nei borghi e nei piccoli comuni. È turismo lento e sostenibile destagionalizzato».Micheli ha quindi ribadito l’impegno della Regione Calabria. «La Regione Calabria crede fermamente in questo modello e continuerà a sostenerlo con convinzione. Siamo convinti che investire nello sport sia investire nella salute dei cittadini, nell’educazione e nella crescita dei nostri giovani, nella coesione sociale e nello sviluppo sostenibile della nostra terra».La conclusione è stata affidata a un messaggio rivolto alla comunità calabrese e non solo: «Il messaggio che lanciamo oggi da Roma, da questa prestigiosa sede istituzionale, è forte, chiaro e rivolto a tutti: camminiamo insieme».«Camminiamo per la prevenzione, per la salute, per la ricerca, per la comunità e per costruire un futuro migliore per i nostri giovani». L’appuntamento è quindi fissato per il 16 agosto a Roccella Jonica: «Vi aspetto tutti per vivere insieme questa bellissima festa dello sport, della comunità, della prevenzione e della solidarietà. In una Calabria che non si ferma. In una Calabria che cammina verso il futuro».

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