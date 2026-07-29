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Stretto di Messina, Salvini al Cda: “Avanti con il Ponte”

Il ministro apre i lavori del Consiglio di amministrazione della società

Pubblicato il: 29/07/2026 – 18:55
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Stretto di Messina, Salvini al Cda: “Avanti con il Ponte”
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ROMA Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha presenziato oggi all’apertura dei lavori del Consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, presieduto da Maurizio Basile. Il vicepremier ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro che si sta portando avanti e ha ribadito che l’obiettivo prioritario è realizzare un’opera che qualificherà positivamente l’intero Paese considerato che, unitamente ai forti investimenti infrastrutturali per il Mezzogiorno, il Ponte darà vita ad un sistema di trasporti sostenibile che oltre a rilanciare le potenzialità socioeconomiche di Calabria e Sicilia, servirà a snellire il traffico merci e gli spostamenti di milioni di persone in tempi più rapidi e con meno impatto per l’ambiente. Così il Mit in una nota.


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