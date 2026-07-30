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il primo turno

Coppa Italia di Serie C, subito il derby: Crotone-Cosenza il 15 agosto

La prima sfida ufficiale della stagione 2026-2027 tra pitagorici e silani sarà allo Scida nel primo turno eliminatorio della competizione

Pubblicato il: 30/07/2026 – 18:02
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Coppa Italia di Serie C, subito il derby: Crotone-Cosenza il 15 agosto
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Il primo derby calabrese della stagione 2026-2027 tra Crotone e Cosenza arriverà con largo anticipo rispetto al campionato. Le due squadre, infatti, si sfideranno sabato 15 agosto alle ore 21 allo stadio Ezio Scida nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Il calendario del campionato, reso noto oggi, ha fissato invece il primo confronto in Serie C per il 22 novembre. Sarà dunque la coppa a inaugurare ufficialmente la nuova stagione delle due calabresi di C guidate da Leandro Greco e Federico Coppitelli. La gara si disputerà in turno unico ad eliminazione diretta. (redazione@corrierecal.it)

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