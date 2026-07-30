Garnica si presenta: «Catanzaro è una piazza caldissima, per me è una grande opportunità»

contratto triennale

CATANZARO Adesso è ufficiale: Alejo Garnica è un nuovo calciatore del Catanzaro. Il club giallorosso ha annunciato l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’esterno offensivo argentino, che ha firmato un contratto triennale con scadenza al 30 giugno 2029. Nato a Rosario nel 2004, Garnica arriva in Calabria dopo l’ottima stagione disputata con la maglia del Nardò in Serie D. Nell’ultimo campionato ha collezionato 34 presenze, mettendo a segno 5 reti e servendo 7 assist, numeri che hanno attirato l’attenzione della società giallorossa. Giocatore rapido e dotato di buona tecnica, può ricoprire più ruoli sulla fascia: nasce come esterno offensivo, ma all’occorrenza può essere impiegato anche in una posizione più arretrata, garantendo corsa e spinta lungo l’out laterale. Entusiasta per l’inizio della nuova avventura, Garnica ha affidato ai canali ufficiali del Catanzaro le sue prime parole da calciatore giallorosso: «Ho accolto la notizia del trasferimento con grande entusiasmo e con tanto orgoglio. Catanzaro è una piazza caldissima, con tifosi straordinari, e per me rappresenta un’opportunità importante. La velocità, lo strappo, gli inserimenti e il cross sono le mie qualità principali. Sono un’ala offensiva, ma posso adattarmi anche a fare il quinto. Sarò a completa disposizione del mister, ovunque riterrà di impiegarmi. Ai tifosi prometto che darò il massimo in ogni minuto che giocherò e in ogni allenamento, cercando di ripagare la fiducia della società e dell’allenatore».

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